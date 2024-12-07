'Украина готова быть надежным партнером': Ермак призвал Британию к совместным действиям ради мира. Фото

Великобритания является одним из лидеров в формировании справедливого, безопасного и свободного мирового порядка. В этом контексте она может продемонстрировать лидерство в усилении Украины.

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Это позволит создать новую и устойчивую систему европейской безопасности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время круглого стола в Королевском институте международных отношений. Встреча в Chatham House была посвящена именно украинской проблематике.

Глава ОП отметил, что завершение войны в Украине возможно только при условии усиления нашей страны. Соответственно он призвал Лондон к совместным действиям.

"Совместный план победы – это больше, чем стратегии или договоренности. Это общая ответственность. Украина доказала, что готова быть надежным партнером. Вместе мы можем завершить эту войну и построить такой мир, в который будут верить люди. Мир, основанный на справедливости, силе закона и настоящем лидерстве", – сказал господин Ермак.

По его словам, уже сейчас нужно "формировать новые контуры европейской безопасности и устранить какие-либо неопределенности".

"Мы предлагаем более глубокую интеграцию Украины в европейскую безопасность. А это означает усиление роли Великобритании, и что мы все должны работать вместе, чтобы создать новую устойчивую систему", – отметил глава Офиса президента.

Как сообщал OBOZ.UA, господин Ермак находился в Соединенных Штатах, где встречался с будущими советниками новоизбранного американского президента Дональда Трампа. По дороге из США он остановился в Лондоне, где также встретился с советником британского премьера по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.

Как отмечается, "Ермак и Джонатан Пауэлл обменялись мнениями о результатах визита украинской делегации в США". Но о самих результатах у господина Ермака не рассказали.

Сам Ермак отметил, что имел "два дня встреч с ключевыми людьми команды Дональда Трампа", однако из-за "джентльменской договоренности" не рассказывает никаких подробностей.

Во время встречи в Британии стороны также обсудили укрепление оборонного сотрудничества между Украиной и Британией. Отдельно была обсуждена подготовка соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Соглашение "уже находится на финальной стадии", уточнили в ОП.

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