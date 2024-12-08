Вооружение и НАТО: Ермак рассказал о подготовке 'Столетнего соглашения' между Украиной и Британией

Украина и Великобритания находятся на завершающем этапе подготовки исторического "Столетнего соглашения". Она предусматривает оказание вооружения и всестороннюю поддержку вступления Украины в НАТО.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире национального телемарафона. По его словам, значительное внимание этому вопросу было уделено во время его встречи с новым советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Павеллом.

Ермак отметил, что "мы не тратили ни минуты и начали конкретный разговор обо всем, что нам нужно - все направления от вооружения до поддержки нашего членства в НАТО".

В ходе обсуждения особое внимание было уделено совместным действиям к инаугурации новой администрации США, а также организации предстоящих встреч между руководством Украины и Великобритании.

"Все эти вопросы мы проговорили: и координация в этот период времени до инаугурации Трампа, и координация по организации встреч президента Украины и премьер-министра Великобритании... Между прочим, и знакомство с членами американской новой администрации закончилось через несколько минут, после чего был очень предметный и содержательный разговор", - сказал глава Офиса президента.

Ранее Ермак говорил, что Великобритания - один из лидеров в формировании справедливого, безопасного и свободного мирового порядка. В этом контексте он может продемонстрировать лидерство в усилении Украины. Это позволит создать новую и устойчивую систему европейской безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, господин Ермак находился в Соединенных Штатах, где встречался с будущими советниками новоизбранного американского президента Дональда Трампа. По дороге из США он остановился в Лондоне, где также встретился с советником британского премьера по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.

Как отмечается, "Ермак и Джонатан Пауэлл обменялись мнениями о результатах визита украинской делегации в США". Но о самих результатах у господина Ермака не рассказали.

Сам Ермак отметил, что имел "два дня встреч с ключевыми людьми команды Дональда Трампа", однако из-за "джентльменской договоренности" не рассказывает никаких подробностей.

Также во время встречи в Великобритании стороны обсудили укрепление оборонного сотрудничества между Украиной и Великобританией. Отдельно была обсуждена подготовка соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Соглашение "уже находится на финальной стадии", уточнили в ОП.

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