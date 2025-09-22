'Украина готова поделиться опытом': Сибига в ООН призвал создать интегрированную европейскую систему ПВО

Украина выступает за создание единой европейской системы противовоздушной обороны. Сейчас наша армия является единственной в мире, которая ежедневно противодействует вражеским атакам, и Силы обороны готовы делиться опытом и объединять усилия.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он выступил на заседании Совбеза ООН, созванном по запросу Эстонии после нарушения ее воздушных границ российскими самолетами, передает "Укринформ".

"Европа не воюет с Россией, но Россия воюет с Европой"

Сибига подчеркнул, что воздушное пространство над европейскими странами и Украиной в частности – "это наше общее пространство безопасности". "И мы должны иметь единый воздушный щит, который будет защищать нас всех", – уверен дипломат.

Он указал на огромный опыт наших защитников, которого не имеют армии других стран мира.

"Интегрированная европейская система ПВО, сочетающая разведку, раннее предупреждение и активный перехват, является жизненно необходимой. Мы имеем для этого способности, опыт и союзы, но действия должны быть решительными, адекватными и быстрыми", – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что ни один из инцидентов с нарушением воздушного пространства стран Европы не был случайностью. "Москва делает это намеренно. Страна, имеющая постоянное место в Совбезе, уничтожает международный мир и безопасность, которые должна была бы поддерживать", – продолжил министр.

Кремль прибегает к эскалации, чтобы заставить всех играть по его правилам. Однако сила не определяет право. "Наша же цель противоположная – мы должны заставить Россию действовать по нашим правилам, которые называются Устав ООН", – отметил Сибига.

Важно, чтобы ответ на российские провокации был сильным, ведь слабая или запоздалая реакция только поощряет дальнейшую агрессию.

"Европа не воюет с Россией, но Россия воюет с Европой. Единственный способ обезопасить мир – это отвечать силой и единством. Лучший способ предотвратить большую войну в Европе – усилить поддержку Украины", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он уверен, что ждать и смотреть – это не стратегия. Обычное сопровождение самолетами НАТО российских истребителей не решит проблему: "Сильный ответ означает, что угрозу нельзя сопровождать ни 12 минут, ни одну минуту – ее нужно нейтрализовать".

Кроме этого, сильная реакция невозможна без санкционного давления, которое поможет остановить военную машину агрессора.

"Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы, и она никуда не исчезнет, если мы просто закроем глаза", – отметил Сибига.

Он напомнил об уроках, которые уже вынесла Украина: "То, что мы сейчас видим в Польше и Эстонии, напоминает, как начиналась российская агрессия против Украины: гибридные атаки и эскалация, "зеленые человечки", нарушение государственной границы и другие шаги. Мы видим повторение этой модели, но в других формах".

Единственный эффективный способ противодействия такой эскалации – это реагировать силой и единством, подытожил руководитель МИД.

Как писал OBOZ.UA, после того, как российские дроны залетели на территорию Польши, Андрей Сибига заявил, что замалчивание подобных фактов только усугубит проблему. Политика задабривания агрессора будет еще больше его воодушевлять.

