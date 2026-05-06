'Украина готова к немедленному прекращению огня': Вадефуль призвал Россию принять предложение Зеленского

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Россию согласиться на предложение Украины о прекращении огня. Это произошло после заявления президента Владимира Зеленского о готовности ввести режим тишины с 6 мая.

Заявление немецкого министра появилось в соцсети X. Он отметил, что Украина продемонстрировала готовность к немедленному прекращению огня и переговоров, и прямо обратился к России с призывом поддержать эту инициативу.

"Владимир Зеленский еще раз доказал, что Украина готова к немедленному прекращению огня и переговоров. Поэтому я призываю Россию принять украинское предложение и начать перемирие уже этой ночью", – написал он.

В Берлине фактически подтвердили поддержку украинской позиции по скорейшему прекращению боевых действий. Вадефуль подчеркнул, что Киев уже сделал шаг навстречу, предложив четкий временной ориентир для старта режима тишины. И это воспринимается как сигнал для дальнейших дипломатических действий.

Его заявление прозвучало довольно прямо. По сути, речь идет о призыве начать прекращение огня немедленно, этой же ночью. И это один из тех случаев, когда позиция сформулирована максимально четко.

Детали предложения

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 мая объявил о намерении ввести режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Украинская сторона заявила, что будет действовать зеркально – то есть в соответствии с действиями России, начиная с этого времени.

По словам главы государства, времени, оставшегося до определенного момента, достаточно для того, чтобы обеспечить реальное прекращение огня. Он также обратился к российскому руководству с призывом сделать конкретные шаги для завершения войны.

Зеленский отдельно отметил, что решение о прекращении огня зависит от политической воли Москвы. И добавил, что российская сторона уже демонстрирует зависимость от позиции Украины, в частности в вопросах безопасности во время проведения мероприятий в столице РФ.

Что предшествовало

Министерство обороны РФ "в соответствии с решением верховного главнокомандующего", диктатора Владимира Путина в одностороннем порядке объявило 8 и 9 мая днями так называемого перемирия. Россияне прямо заявили о том, что это связано с "празднованием" победы во Второй мировой.

Объявление об этом ведомство сделало в понедельник, 4-го числа. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – написала пресс-служба и пригрозила обстрелять Киев, если Силы обороны атакуют Москву 9 мая.

Там выдали "предупреждение" для гражданского населения украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости "своевременно покинуть город".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России заявили о готовности нанести "серьезный и кратный" ответный удар в случае возможных атак во время празднования 9 мая в Москве. Такие заявления прозвучали на фоне возможной атаки украинских беспилотников на российскую столицу.

