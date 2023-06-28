'Украина, Европа с тобой': президент Европарламента зачитала стихотворение на украинском в День Конституции Украины. Видео

В День Конституции Украины президент Европарламента Роберта Мецола обратилась к украинскому народу. Она подчеркнула, что Европа продолжит поддерживать борьбу Украины за свое существование, за право выбирать свою судьбу, за свободу и независимость.

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Об этом президент Европарламента написала в своем Twitter. Мецола также прочитала на украинском языке стихотворение, посвященное храбрости, стойкости и несокрушимости украинцев, вдохновивших мир.

Роберта Мецола в День Конституции Украины подтвердила твердость Европы в поддержке борьбы украинцев за свою свободу и право на существование.

"В День Конституции мы снова подтверждаем нашу поддержку права Украины на существование. Их права выбирать свою судьбу, жить свободно и бесстрашно. Мы отмечаем храбрость, сопротивление и стойкость людей, вдохновивших мир. Мы с вами столько, сколько потребуется", – написала президент Европарламента.

Также она на украинском языке продекламировала стихотворение об Ирпене и несокрушимом и мужественном украинском народе, потрясшем мир.

Этот случай стал первым в истории, когда руководство Европарламента зачитало украиноязычную поэзию. Он был увековечен в Ирпене, которому были посвящены продекламированные Мецолой строки.

В этом городе на стене дома по адресу Шевченко, 3А художница Екатерина Медведь создала мурал "Украина, Европа с тобой!". Автор мурала так решила поблагодарить главу Европарламента за поддержку нашего государства в самые трудные времена в новейшей истории Украины.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции выступил в Раде и назвал ключевые вызовы для Украины.

Глава государства отметил, что наша страна шаг за шагом приближается к победе.

"Во всех своих стараниях Россия проиграет, и это уже не мечта, а реальность. И даже сейчас, несмотря на войну, мы идем по пути изменений", – подчеркнул Зеленский.