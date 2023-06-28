"Украина идет к победе": Зеленский в День Конституции выступил в Раде и назвал ключевые вызовы для Украины

Президент Владимир Зеленский 28 июня, в День Конституции Украины, выступил в Верховной Раде. Он сказал, что наша страна шаг за шагом идет к победе в войне за свободу и независимость.

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"Во всех своих усилиях Россия проигрывает, и это уже не мечта, а реальность. И даже сейчас, несмотря на войну, мы идем по пути изменений", – сказал гарант. Трансляция события велась в прямом эфире марафона "Єдині новини" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Президент подчеркнул, что наша страна должна прогнать всех оккупантов со всех своих территорий, самостоятельно определять свое будущее, в том числе по членству в международных политических и военных организациях. И ЕС, и НАТО Украина только усилит, считает Зеленский.

Он отметил, что украинцы никогда не согласятся на замороженный конфликт. В этом контексте гарант напомнил об украинской формуле мира. Она, по его словам, универсальная и может помочь другим странам, которые столкнулись с агрессией.

Также Зеленский вынес на обсуждение доктрину для Украины, которая имеет пять основных ориентиров – направлений, которые нация определяет как важные:

– философия победы;

– глобальная украинская безопасность;

– политика героев;

– политика справедливости;

– трансформация.

"Сегодня предложил к обсуждению, общенациональному обсуждению, основные ориентиры будущей украинской доктрины. Нам нужно общее видение того, какой быть Украине победы", – написал президент в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что эта доктрина "должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем – и нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире".

По его словам, мы уже показали, что смелость дает свободу, и мы докажем и сделаем украинской аксиомой, что свобода дает успех.

"Это то, что нужно всей нашей земле. Всему нашему народу. Всем частям Украины, всем детям Украины… Но чтобы состоялся этот успех, украинское государство нуждается в трансформации. И мы сделаем реальностью трансформацию, о которой украинцы мечтали", – заявил лидер страны.

Смотрите полное выступление президента на видео:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и поделился трогательным роликом о значении Основного закона для нашего народа.

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