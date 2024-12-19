Украина экономически обеспечена на следующий год, но: Зеленский объяснил нюансы

Благодаря поддержке партнеров Украина экономически обеспечена на 2025-й год. Однако еще не все выполнено для ее укрепления перед началом дипломатического процесса.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в Брюсселе. "Что касается экономики, мне кажется, партнеры сделали важные шаги относительно 50 миллиардов. Также мы получили в World Bank 20 миллиардов из США. Мы обеспечены финансово на следующий год", – сказал он.

Зеленский добавил, что, по его мнению, такая финансовая поддержка "также усиливает страну".

Однако, по словам президента, Украина еще недостаточно сильна для начала переговоров по завершению войны.

"Не все еще выполнено для того, чтобы сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов. Мы будем делать все, чтобы в следующем году получилось нам быть сильными и уже переходить в дипломатию", – сказал Зеленский.

В то же время глава государства сказал, что не верит в желание российского диктатора Владимира Путина завершить войну:

"Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны, поэтому будем разбираться. В любом случае, мы сделаем все, чтобы закончить эту войну справедливо для нас, для Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 декабря Зеленский в Брюсселе провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Темами переговоров стали усиление ПВО и гарантии безопасности Украины.

Также Зеленский в серуд провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это была уже восьмая встреча с начала года.

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