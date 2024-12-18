Обсудили усиление позиций Украины: Зеленский провел восьмую в году встречу с Макроном. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе (Бельгия) провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они встретились уже восьмой раз в 2024 году.

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Пресс-служба Офиса президента на своем сайте рассказала, что украинский президент поблагодарил французского коллегу за его личные усилия для консолидации международной поддержки. Главные темы, которые обсудили политики тет-а-тет, это военная помощь и потребности украинских защитников и защитниц.

Зеленский передал Макрону перечень того, что необходимо нам на поле боя, для усиления противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.

Глава государства поблагодарил Францию ​​за всю оборонную поддержку (общая сумма которой более 5 млрд евро), участие в большинстве коалиций "Рамштайна" и подготовку 155-й бригады "Анна Киевская".

"Договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", – отметил Зеленский в Telegram.

Киев ценит поддержку Парижа на нашем евроинтеграционном пути.

"Одинаково видим, что нужны надежные гарантии для мира, который реально можно приблизить. Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии в Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру", – добавил Зеленский.

В Офисе президента подчеркнули: справедливый мир для нашего государства означает обеспечение безопасности для всей Европы.

Также Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией на французском острове Майотта, вызванной циклоном "Шидо". Из-за урагана там погибли десятки, а возможно и сотни людей; поисковые работы продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным народного депутата Алексей Гончаренко, украинская и французская стороны якобы прорабатывают возможную новую встречу Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона с избранным главой США Дональдом Трампом. Переговоры в таком составе уже были – лидеры встречались в начале декабря в Париже в день открытия Нотр-Дам-де-Пари.

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