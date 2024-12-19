Усиление ПВО и гарантии безопасности для Украины: Зеленский в Брюсселе встретился с Рютте. Фото

В среду, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча прошла в Брюсселе.

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Об этом украинский лидер написал в Telegram. Во время встречи речь шла, в частности, об усилении ПВО и гарантиях безопасности.

"Брюссель. Важная и очень содержательная встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Главные темы наших переговоров – укрепление ПВО для Украины и надежность мира, который мы все вместе приближаем", – говорится в сообщении президента.

Он поблагодарил генерального секретаря НАТО и всех партнеров за готовность активнее усиливать воздушный щит Украины, а также работать вместе ради действенных гарантий безопасности.

"Альянс будет делать все, чтобы Украина была максимально сильной, если бы мы не перешли к более активной дипломатии. Ценим все усилия Марка Рютте по организации сегодняшних встреч", – подчеркнул президент.

В Брюсселе Владимир Зеленский и Марк Рютте также встретятся с лидерами, главами правительств и другими представителями стран Европы.

"Очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь одинаковую, что очень важно, не разделенную – одинаковую, общую позицию Европы относительно того, как обезопасить Украину, как укрепить наших людей и, конечно, сделать сильнее нашу армию", – сказал глава государства

Марк Рютте добавил, что еще одна немаловажная тема переговоров – экономика Украины. По его словам, в этом направлении очень важен пример Дании и Литвы по закупке украинского оружия.

"Это хорошая новость, потому что это означает больше оружия для Украины, а также деньги для украинской экономики. Так что это очень практичный способ поддержать вас", – подытожил он.

Ранее в НАТО заверили, что знают о потребностях Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры и рассмотрят этот вопрос в повестке дня. В Альянсе пообещали доставить нашей стране 19 систем ПВО.

Напомним, президент Владимир Зеленский также отметил, что усиление противовоздушной обороны будет среди ключевых тем в его переговорах с лидерами европейских стран в Брюсселе. Он намерен встретиться с президентами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина могла бы усилить собственное ПВО и дальнобойные возможности, производя технику и боеприпасы по западным лицензиям на своей территории. Для этого нужно только, чтобы партнеры предоставили такие лицензии.

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