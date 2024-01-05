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Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
директор Центра социологических исследований "Украинский барометр"

Блог | Украина должна вырваться из тупика иллюзий раньше, чем это сделает Россия

Украина должна вырваться из тупика иллюзий раньше, чем это сделает Россия

Оглядываясь назад

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Все 30 лет Украина кормилась накопленными материальными и интеллектуальными ресурсами и запасами. Но кроме безудержного потребления, Украина также "питалась" новыми иллюзиями и новой Утопией, которая пришла на смену советской утопии. Эта утопия держалась на простой мысли, что если нам так легко далась Независимость, в результате неожиданного развала СССР, то дальше будет еще легче.

Это была Утопия, что можно автоматически и легко перескочить из советского прошлого в счастливое западное будущее, и все будут счастливы. Но, конечном счете, этот утопизм легкого западного пути, на грани мышления вечного подростка, загнали украинское государство и общество в тупик, и в такую сегодняшнюю чудовищную реальность войны. Вместо дороги к Храму мы попали в исторический тупик, когда чудовищная агрессия России против Украины совпала с крайне слабым государственным механизмом, все 30 лет разъедаемым некомпетенцией, безответственностью, коррупцией и популизмом. Выход из этого тупика два – катастрофа страны или возврат к реальности и яростное выживание.

Теперь из этого исторического тупика, крайне опасного положения, придется выбираться очень дорогой ценой. Сейчас мы расплачиваемся за все – за ожидания легкой западной жизни и нежелание что - либо изменять на протяжении целых 30лет.

Кстати, России со своей путинской Утопией – успешной интеграции сталинизма, советизма и царизма в 21 веке в отдельно взятой стране – неизбежно приведет к своему историческому тупику, к знаменитому российскому похмелью, но нам от этого не легче.

Мы должны не только выжить, но и выбраться из этого тупика раньше, чем это сделает Россия, а не наивно ждать, что она развалится раньше, чем мы окрепнем. Ибо наивное ожидание гибели России, в ситуации смертельной опасности для Украины это последняя, самая опасная "кислотная" иллюзия, которая осталась на руинах нашей Украинской Утопии.

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