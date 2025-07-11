'Украина должна переосмыслить модель взаимодействия с партнерами': Залужный указал на ключевые вызовы во время войны и привел пример Израиля

Международная поддержка играет важную роль в сохранении украинской государственности и укреплении оборонных возможностей потенциальных союзников. Одной из ключевых задач украинской дипломатии остается обеспечение активной международной помощи и формирование будущих стратегических альянсов.

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Ведь итоги нашего сопротивления России будут определять не только ситуацию с безопасностью в Украине, но и влиять на формирование новой архитектуры глобального порядка. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Вооруженных сил и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает СМИ.

"Украина должна прежде всего переосмыслить собственную модель взаимодействия с партнерами, сделав акцент не только на ожидании поддержки, но и на активном формировании видения собственного будущего в составе будущих безопасностных альянсов. Именно из-за фундаментальных изменений природы войны такие альянсы будут формироваться именно сейчас", – отметил посол.

По словам Залужного, сформировать такие альянсы без Украины сегодня невозможно. Они критически необходимы нашему государству для выживания сейчас и безопасности в будущем.

Личный опыт в выстраивании таких отношений свидетельствует о существенных различиях между Украиной и западными партнерами не только в процессе принятия решений, но и в самом понимании необходимости определенных действий, для которых часто требуется дополнительное время и ресурсы. Многие наши инициативы по формированию запросов имели политико-эмоциональную основу из-за реакции на очередные российские удары в зависимости от международной политической активности. Такой подход не только снижает последовательность и системность запросов, но и часто не согласуется с процедурной логикой, которая является основой западных политических систем.

"Для эффективного использования времени Украины и для достижения максимального эффекта в будущем требуется внедрение новой системной политики формирования и продвижения запросов. Эти запросы должны выходить за рамки сегодняшних или вчерашних потребностей, и главное – учитывать тенденции развития ситуации на поле боя", – отметил экс-главнокомандующий

По его убеждению, одним из эффективных способов формирования стратегической политики поддержки Украины может стать системная экспертно-аналитическая кампания, ориентированная на ключевые институты власти, политические элиты, экспертные сообщества и общественность стран-партнеров, прежде всего США. Цель такой инициативы – последовательно выстроить четкие содержательные позиции, которые со временем могут лечь в основу собственного политического видения западных партнеров и способствовать формированию их поддержки наших потребностей.

Одной из первоочередных задач должно стать убеждение, что именно отказ от поддержки Украины создает наибольшие риски для сохранения роли США как глобального гаранта безопасности. Стоит показать, что победа Украины – это не только справедливость, но и ключевой фактор поддержания мировой стабильности и утверждения лидерства США. Это поможет не только минимизировать влияние политических колебаний на Западе, но и заложит фундамент для долгосрочного взаимодействия, особенно в сфере обороны.

В то же время важно привлечь внимание Вашингтона к тому, что стремительное развитие технологий кардинально меняет характер вооруженной борьбы. Поэтому США должны быть привлечены не только к процессу поставки оружия Украине, но и к модернизации уже предоставленных систем, а также к разработке новых образцов вооружения с учетом украинского боевого опыта.

Ключевой задачей является интеграция США в процесс формирования будущих подходов к войне, чтобы не допустить технологического отставания. Для этого следует создать совместные научные или аналитические центры, которые бы объединили украинских и американских специалистов и обеспечили независимую оценку событий, тенденций и угроз.

"Интересным примером эффективного использования различных инструментов является практика Израиля в коммуникации с США. Именно такие действия в итоге привели к тому, что в 1989 году США официально признали Израиль "основным союзником вне НАТО", что юридически закрепило преференциальные условия для оборонного сотрудничества", – подчеркнул посол Украины в Великобритании.

В итоге Израилю удалось получить полноценную систему обеспечения, базирующуюся не на декларативных обещаниях, а на четко структурированной модели с устоявшимися процедурами. США обязаны реагировать на такие запросы в рамках межсоюзного сотрудничества, что и обеспечило Израилю статус одного из главных получателей военной помощи в мире.

Залужный убежден, что геополитическая нестабильность, вызванная, в частности, войной в Украине, хоть и принесла новые угрозы, но одновременно открыла исторический шанс для нашего государства. Украинский военный сегодня не только защищает государственность, но и отстаивает право страны на геополитическую субъектность. Именно сейчас решается, сможет ли Украина реализовать этот шанс.

"Очевидно, эти два взаимосвязанных процесса сегодня невозможны без сильных союзников. Формирование же такого круга союзников в силу ряда причин без США невозможно. Именно США способны не только оказать необходимую поддержку Украине и сформировать новый демократический альянс, но и через определенные шаги сохранить свою лидерскую роль в системе мировой безопасности", – резюмировал посол Украины в Британии.

Как писал OBOZ.UA, ранее Залужный отмечал, что агрессор ведет войну на истощение и имеет ресурсы это делать. Украина может победить врага только через полное разрушение его способности вести военные действия, то есть через уничтожение военно-экономического потенциала РФ.

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