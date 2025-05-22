'У противника есть ресурсы, силы и средства': Залужный посоветовал не рассчитывать на чудо и сказал, как можно победить Россию

Россия ведет войну на истощение и пока что имеет ресурсы это делать. Украина может победить врага, учитывая те условия, в которых она сегодня находится, только через полное разрушение его способности вести военные действия, то есть через уничтожение военно-экономического потенциала РФ.

Видео дня

Об этом заявил бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, выступая на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире". Он призвал не надеяться на "какое-то чудо", которое вернет Украине границы 1991 или 2022 года.

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", – сказал Залужный.

Бывший главнокомандующий отметил, что с конца 2023 года Россия ведет войну на истощение. И ее способность продолжать воевать прежде всего будет зависеть от наличия у нее ресурсов и средств для этого.

Поэтому победить Россию в войне возможно только через полное разрушение ее способности вести эту войну, считает Залужный.

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала", – пояснил генерал.

По словам Залужного, Украина сегодня оказалась в сложных условиях – "огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение". В такой ситуации можно вести речь "только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды".

"На другую войну в условиях сегодняшней демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", – сказал Залужный.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Залужный заявил, что США разрушают мировой порядок, а Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. В таких условиях следующим шагом страны-агрессора России может стать нападение на Европу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!