Запад должен максимально чётко осознавать, что:

если он срочно не предоставит Украине всё, что только может предоставить, сняв при этом абсолютно все красные линии можно/нельзя и с нас, и с себя, то Украина, чтобы не потерять ещё больше территорий, будет вынуждена при дипломатическом участии КНР и Турции согласиться на прекращение войны даже на условиях превращения линии фронта в государственную границу;

после чего мордор сразу же, пользуясь уникальной возможностью в связи с высвобождением своих военных с только что полученным уникальным опытом, будет атаковать — уже летом — к примеру, Балтию и либо опозорит НАТО, если оно не вмешается, либо начнёт с ним гибридную войну.

Этот месседж должен распространяться по всем возможным каналам и донести до Запада, что ЕГО геополитическое поражение очень вероятно и близко, причём с последующей войной с мордором совсем скоро — то ли отдельных его стран, то ли всего блока НАТО, если он вообще чего то стоит.

Украина не будет отбиваться, защищая фактически уже Запад, до последнего патрона, последнего села и последнего деда, а передаст Западу эстафету, чтобы потом воспользоваться его победой, как это сделала Франция в предыдущей мировой войне.

Я не о том, что мы будем делать в действительности, — это вопрос отдельный и сложный. Я о том, что надо говорить на всех неофициальных уровнях и не опровергать официально.

Цивилизация должна забыть выражения: "мы не субъекты этого конфликта"; "это приведёт к эскалации"; "не дадим"; "не отправим"; "у нас фермеры"; "у нас на юге Мексика" и так далее.

Чтобы не дать Украине проиграть, Западу придётся дать ей выиграть.