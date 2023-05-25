'Украина борется за судьбу всей Европы': Зеленский обратился в Комитет регионов ЕС. Видео

Украинский гарант Владимир Зеленский обратился к участникам Комитета регионов Евросоюза, которые собрались на саммите 25 мая. Он подчеркнул, что война в Украине – это борьба за свободу и целостность всего континента, поэтому партнеры Киева не должны забывать о персональной ответственности за будущее своих поколений.

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Слова президента транслировала пресс-служба его Офиса. Наша страна ежедневно подтверждает, что готова жертвовать всем ради всеобщего блага, ради того, чтобы стать частью большой европейской семьи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы боремся сейчас не только за судьбу одной нашей страны, не только за судьбу восточного фланга Европы – а за судьбу всей Европы, которой она должна остаться. Остаться после нас с вами", – указал Зеленский.

Он также пригласил членов мероприятия к сотрудничеству на всех уровнях с Конгрессом местных и региональных властей Украины. Они могут присоединиться к работе с офисами международного сотрудничества, которые создаются для более активной работы по восстановлению в Украине.

"И конечно приглашаю вас посетить нашу страну – посетить ту часть нашей Европы, в которой сейчас решается судьба нашей Европы", – заключил лидер украинской нации, после чего зал встретил его слова аплодисментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский рассказал о переговорах по коалиции истребителей для Украины. Киев делает все, чтобы сократить время до результата до появления в украинском небе новых и мощных самолетов с украинскими пилотами.

"Это будет сигнал, что российский террор проиграл, а наш мир, основанный на уважении к независимым нациям и правам народов самим выбирать свой путь, выстоял. Мы подготовим всю необходимую базу, чтобы такой наш авиационный переход состоялся максимально быстро и эффективно", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также персонально посетил саммит "Большой семерки", который состоялся недавно в Хиросиме. Он пояснил, что поначалу не хотел покидать Украину и выйти на связь через Zoom, однако ряд важных для обороны страны вопросов подтолкнули гаранта к тому, чтобы переговорить с партнерами с глазу на глаз.

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