Украина больше не позволит загнать себя в Будапештский меморандум, – Данилов

Запад в свое время позволил Российской Федерации монополизировать влияние на постсоветском пространстве. А теперь не знает, что делать с Россией, потому что боится, что у нее есть ядерное оружие.

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Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что Украина больше не позволит загнать себя в Будапештский меморандум, потому что оказалось, что "подпись президента США в этом мире ничего не стоит".

"Запад не знает, что делать с Россией, они ее пугаются, потому что у нее есть ядерное оружие. И благодаря, в том числе нашим, партнерам Россия стала монополистом на постсоветском пространстве. В 90-х годах было ошибочное решение, что за всю территорию бывшего "СССР должна отвечать Россия. Не нужно этого было монополизировать. Мы больше не позволим загнать себя в Будапештский меморандум. Ибо оказывается, что подпись президента США в этом мире ничего не стоит. Потому что если президент США подписался, а потом начинается, давал ли нам кто-то гарантии, или нет. Идет пинг-понг, который для нас выглядит грустно", – пояснил Данилов.

Напомним, что 28 лет назад, 5 декабря 1994 года, Украина подписала Будапештский меморандум, по условиям которого добровольно отказалась от своего ядерного арсенала, который на тот момент был третьим по мощности в мире. В обмен на это Киев получил гарантию безопасности от Соединенных Штатов Америки, Великобритании и России. Однако этот договор оказался недейственным, чтобы остановить полномасштабную войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал позором Будапештский меморандум и подверг критике людей, которые над ним работали. По мнению чиновника, украинские дипломаты в 1994 году должны были тщательнее работать, чтобы документ был более юридически защищен. И сейчас им лучше не показываться на глаза украинскому обществу вместо того, чтобы снова публично предлагать свои "услуги" в переговорах с государством-агрессором.

Также стало известно, что в Европарламенте заявили, что Украина вправе получить ядерные боеголовки, ведь РФ нарушила Будапештский меморандум. Такое заявление – правда, не с трибуны, а в эфире украинского телеканала, – сделал депутат Европейского парламента, польский политик Радослав Сикорский.

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