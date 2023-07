500 дней российско-украинской войны — это и 500 дней драматического противостояния проукраинской и пропутинской группировок внутри американской администрации. Хорошая новость заключается в том, что нашим друзьям раз за разом удается преодолевать искусственные и абсурдные табу в поддержке Украины, накладываемые на себя США.

Плохая новость — в том, что нашим врагам каждый раз удается существенно замедлить этот процесс. Цена этого промедления — десятки тысяч жизней украинских воинов и мирных жителей. Сотня (а еще лучше две) истребителей F-16 в украинском небе за неделю покончили бы с этой проклятой войной.

Ожидается, что на саммите НАТО с надуманными ограничениями на поставки вооружений будет покончено и Украина получит статус MNNA (Major non-NATO ally — Основной союзник вне НАТО), обязывающий союзников вооружать ВСУ по стандартам НАТО.

Но остается нетронутым самое абсурдное, самое предательское по отношению к Украине и самое загадочное американское табу. Жертве преступной агрессии сознательно связывают руки. Россия вторглась в Украину, уничтожает ее города и села, ежедневно убивает мирных жителей ракетами, запущенными с российской территории или из российского воздушного пространства, а Украине запрещается наносить ответные удары по российской территории.

Самое загадочное, потому что ни один из американских чиновников ни разу не озвучил этот запрет публично. А вот не последний человек в администрации США госсекретарь Блинкен, напротив, недвусмысленно и очень эмоционально подчеркнул право Украины использовать для изгнания оккупантов по ее усмотрению любое находящееся в ее распоряжение оружие, в том числе и нанося удары по территории агрессора. Сенсационная статья Newsweek "Exclusive: The CIA's Blind Spot about the Ukraine War" раскрывает природу этой загадки.

Постыдное табу согласовано в Москве с Путиным за несколько дней до начала "СВО", и активно пытается навязывать его Украине, используя свое служебное положение, одно физическое лицо. А именно Уильям Джозеф Бёрнс. Статья в Newsweek, кстати, вовсе не разоблачительная, наоборот, комплиментарная, скорее всего заказная. Автор William Arkin сетует, как тяжело приходится бедному Бёрнсу, как трудно ему уследить за непослушными украинцами, которые то и дело пытаются наносить безответственные удары по российской территории, рискуя поставить под угрозу согласованные им лично с Путиным clandestine rules of the road (секретные правила дорожного движения).

Так что же это за секретные дорожные правила? Прежде всего, их не существует на бумаге, но стороны, оказывается, прекрасно поняли друг друга в ходе highly successful переговоров в Москве за несколько дней до вторжения. Бёрнс обещал (и уже 500 дней старается) не допустить ответных ударов Украины по российской территории. А что же обещал ему в ответ конструктивный Пу? Да ни хрена, естественно: Russia would limit its assault to Ukraine and act in accordance with unstated but well-understood guidelines for secret operations (Россия ограничит свое нападение Украиной и будет действовать в соответствии с негласными, но хорошо понятными принципами проведения секретных операций). Бёрнса это вполне устроило.

После 500 дней "ограниченного нападения" России и десятков тысяч зафиксированных военных преступлений, пыток, расстрелов, изнасилований претензии в нарушении согласованных дорожных правил конфликта у ЦРУ только к украинской стороне: "But the official said continuing Ukrainian sabotage could have disastrous consequences" (Но чиновник заявил, что продолжающийся украинский саботаж может иметь катастрофические последствия).

Каких ещё катастрофических последствий по вине украинской стороны ожидают в офисе Бёрнса?! Все мыслимые и немыслимые катастрофы уже произошли в результате "highly successful" преступной сделки Бёрнса — Путина.

Весь заказной текст Newsweek захлебывается гордостью за замечательный дипломатический успех Бёрнса и гневом и обвинениями по адресу украинцев, пытающихся защитить свою страну и нарушить навязываемые им Бёрнсом "дорожные правила" войны.

Полагаю, что двухпартийное проукраинское большинство в конгрессе в ближайшее время организует слушания, на которые будут приглашены, в частности, Госсекретарь Блинкен, Директор ЦРУ Бёрнс, William Arkin и те источники в ЦРУ, которых он цитирует в своей статье, — генерал ГУ МО РФ Тренин, близкий личный друг г-на Бёрнса...

Слушания должны дать героическому украинскому народу, ценой огромных жертв защитившему Свободный мир от запланированного вторжения в Европу рашистских орд, прежде всего ответы на следующие вопросы:

Существует ли соглашение между правительствами США и РФ о "rules of the road" российско-украинской войны.

Если да, то почему об этом до сих пор ничего не было известно Конгрессу и народу США.

Если нет, то на каком основании г-н Бёрнс агрессивно навязывает эти "дорожные правила" Украине.

Как оценивает Конгресс в этой связи действия г-на Бёрнса и, возможно, иных высших государственных лиц США? Не находит ли в них признаков государственной измены?