В партии Мерца назвали "большой ошибкой" выплаты беженцам из Украины: что предлагает премьер Саксонии

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер назвал "большой ошибкой" решение немецких властей предоставить украинским беженцам право на получение базовой государственной помощи (Bürgergeld). Он призвал пересмотреть систему выплат и не продлевать действие временной защиты для украинцев.

Об этом заместитель председателя Христианско-демократического союза (ХДС), канцлера Фридриха Мерца, заявил euronews. Он уверен, что именно чрезмерная щедрость немецкой социальной системы затормозила интеграцию украинцев на рынке труда, в отличие от других европейских стран.

"Во Франции, Польше, Чехии, Нидерландах очень быстро доля трудоустроенных достигла 70-80%, тогда как у нас она оставалась на уровне 20 или 30%. А поскольку это одни и те же люди, дело не в украинцах, а в наших социальных выплатах. Это и есть Bürgergeld, и это большая ошибка", – сказал Кречмер.

Возвращение беженцев в "безопасную" Украину

Следующим важным шагом для исправления ситуации немецкий политик считает прекращение действия Директивы ЕС о массовом притоке беженцев, которая с 2022 года без бюрократических проволочек гарантирует украинцам право на проживание, работу и социальные льготы. Кречмер рассчитывает на то, что действие этого механизма будет окончательно прекращено.

"Я думаю, что решающее значение имеет то, что Директива ЕС о массовом притоке беженцев заканчивается в следующем году и ее продолжение, как я понимаю, пока не планируется", – отметил он.

Обосновывая необходимость отмены временной защиты, Михаэль Кречмер добавил, что возможности Германии не безграничны, а сама Украина сейчас остро нуждается в людях для восстановления собственной экономики.

"Мы видим, что на значительной части территории Украины можно жить спокойно и безопасно, и что эта страна нуждается в поддержке для своего восстановления. Мы понимаем, насколько ограничены наши возможности оказания помощи. Это касается Германии, но также многих, многих других стран", — резюмировал премьер Саксонии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Германии план снизить социальные выплаты украинским беженцам оказался под угрозой из-за конфликта между федеральным правительством и землями относительно финансирования реформы. Из-за отсутствия согласованного механизма компенсаций изменение системы помощи может быть отложено или пересмотрено, и запланированное сокращение выплат пока не гарантировано.

