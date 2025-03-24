Да, для успеха на переговорах с новым американским президентом это правило не является достаточным, но является совершенно необходимым: НУЖНО ЛЬСТИТЬ. Ведь и вообще - ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого, как бесстыдная, наглая, похабная и подлая грубая лесть.

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Пустым и лживым рассказом о якобы собственной молитве за якобы друга-Трампа якобы сразу после покушения на него, а также заказом его портрета якобы у ведущего мордорского рисовальщика вонючее пуйло достигло гораздо большего, чем очередными миллиардами, потраченными на войну, - при том, что эти миллиарды тратились им параллельно.

Ни Вэнс, ни бывший британский министр обороны Уоллес не учили пуйла говорить дяде спасибо, но кто-то грамотно подсказал, как делать что-то такое проникновенно, цепляя за душу того, у кого её и нет, как впрочем, и у собственно цепляющего.

Ещё есть время научиться, ибо не всё, что весьма эффективно, обязательно сложно и трудно.