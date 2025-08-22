В Беларуси анонсировали еще одни военные учения с Россией: на 5000 военных и 1000 единиц военной техники

Осенью этого года на территории Беларуси пройдет целый ряд военных учений. Кроме "Запада-2025" с россиянами (с 12 по 16 сентября) военнослужащие ВС РБ поучаствуют в серии тренировок "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" в рамках Организации договора о коллективной безопасности в сентябре-октябре.

Об этом на брифинге 21 августа объявил российский генерал-полковник, начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков. Он сказал, что основной задачей коллективных сил оперативного реагирования является обеспечение развертывания региональной группировки войск.

Что известно о плане учений в Беларуси

Основным мероприятием называют "Взаимодействие-2025", которое пройдет в начале сентября на полигонах "Лосвидо" и "Лепельский" в Беларуси. Там же будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".

Отметим, что указанные полигоны находятся в Витебской области на севере РБ.

"Особенностью этих учений является то, что замыслы их проведения тесно увязаны с замыслом совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", – сказал Сердюков на брифинге.

Всего в ходе совместных учений в текущем году будут привлечены более 5000 человек и около 1000 единиц вооружения, военной и специальной техники.

"Учитывая объем выполненных задач и проведенных мероприятий, уверен, что совместные учения будут проведены организованно и качественно, а учебные и исследовательские цели – достигнуты. Коллективные силы покажут высокую полевую выучку и слаженность действий", – похвалился раньше времени российский генерал-полковник.

Он добавил, что практические мероприятия по выдвижению национальных контингентов в районы проведения тренировок по состоянию на 21 августа уже начались. Войска и техника доставляются на полигоны военно-транспортной авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Добавим: в этом году ОДКБ проведет маневры также в Кыргызстане и Таджикистане. Они пройдут во второй декаде сентября ("Рубеж-2025") и в середине октября ("Нерушимое братство-2025").

В Организацию договора о коллективной безопасности входят шесть государств: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Россия.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия и ее сателлит Беларусь продолжают подготовку к "Западу-2025" на территории РБ. По данным украинских пограничников, по состоянию на средину августа признаков опасности нового российского вторжения из Беларуси не было.

