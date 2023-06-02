'Убедите Путина': Кулеба поставил на место Орбана, который призвал не допустить контрнаступления ВСУ

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал мощный ответ премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который заявил, что Украина должна отказаться от контрнаступления для освобождения захваченных Россией территорий. Он сказал, что Орбану стоит убедить диктатора Путина вывести из Украины свои захватнические войска.

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На брифинге в Киеве 2 июля Кулеба в очередной раз подчеркнул, что наше государство как никто другой хочет мира, однако речь должна идти исключительно про справедливый мир. Слова дипломата процитировало издание "ЕП".

Этот мир, как подчеркнул министр, должен в первую очередь строиться на восстановлении территориальной целостности нашего государства.

"Если кто-то говорит, что не надо контрнаступления, давайте переговоры, то, если вы такие умные, вы и убедите Путина вывести войска из Украины. Тогда не будет контрнаступления", – сказал он.

При этом Кулеба сказал, что не стоит ждать мира, который будет основываться на том, что наша страна уступит стране-агрессору России какие-то свои территории. Логику политиков, которые об этом говорят, он назвал "больной". Ведь с 2014 по 2023 года Украина показывает, что ничего РФ не отдаст и будет отвоевывать свои города.

"Хотите помочь – используйте свои связи и контакты и убедите Путина уйти из Украины", – подытожил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Орбан заявил, что контрнаступление украинской армии на поле боя допустить нельзя. Он аргументировал свои слова тем, что эта операция якобы станет "кровавой бойней", и подчеркнул: "наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся".

При этом в МИД напомнили другу Путина, что Украина четко обозначила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.

Министры обороны стран-членов Европейского Союза также не согласны с теми, кто утверждает, что Украина не может выиграть эту войну. Там уверены, что у Украины дела идут хорошо и она способна себя защитить.

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