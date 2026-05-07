У Зеленского "пошла карта": Бессмертный объяснил, почему Трамп изменил риторику по Украине

Изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины связано с текущей международной конъюнктурой и усилением позиций президента Украины Владимира Зеленского. В Вашингтоне и Европе все четче осознают ограниченные возможности Кремля и отсутствие для России альтернативы продолжению войны.

В то же время сам Трамп оказался под давлением нескольких глобальных кризисов одновременно. Об этом Роман Бессмертный рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Недавние комплименты Трампа в адрес Владимира Зеленского и украинских военных не случайны. Дипломат считает, что это реакция на изменение политической ситуации вокруг Украины и рост поддержки Киева со стороны европейских партнеров.

В Европе все больше убеждены, что для диктатора Владимира Путина война фактически стала безальтернативным сценарием. На этом фоне позиции Зеленского усилились, что заставляет даже Трампа корректировать собственную риторику.

Отдельно дипломат обратил внимание на решение Госдепартамента США согласовать продажу Украине высокоточных авиабомб, несмотря на параллельное ограничение некоторых поставок для европейских союзников. По его мнению, это свидетельствует о сложной и неоднозначной политике Вашингтона.

Сам Трамп сейчас находится в ситуации, которая значительно сложнее его возможности контролировать процессы. Именно поэтому, считает дипломат, президент США демонстрирует колебания – от одобрительных заявлений об Украине до противоречивых решений во внешней политике.

И Трамп, и Путин пытаются использовать друг друга для выигрыша времени и стабилизации собственной внутренней ситуации. В то же время Бессмертный предупредил, что сценарий новых российских провокаций в ближайшее время выглядит вполне реалистичным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что политика президента США Дональда Трампа создает стратегические преимущества для России и повышает риски для Европы. Ключевым фактором является то, что Соединенные Штаты постепенно снижают свою роль в системе европейской безопасности, что разрушает баланс, который держался на американском ядерном сдерживании.

