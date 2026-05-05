'Трамп постоянно делает Путину стратегические подарки': дипломат указал на риск для Европы

Политика президента США Дональда Трампа создает стратегические преимущества для России и повышает риски для Европы. Ключевым фактором является то, что Соединенные Штаты постепенно снижают свою роль в системе европейской безопасности, что разрушает баланс, который держался на американском ядерном сдерживании.

Такую оценку озвучил украинский дипломат Олег Шамшур, отметив, что действия Вашингтона могут ослабить сдерживание Москвы. Об этом Шамшур сказал в интервью OBOZ.UA.

"Стратегические подарки" для Кремля

Дипломат считает, что политика Трампа фактически отвечает интересам Кремля, ведь Россия давно стремится ослабить НАТО и посеять разногласия между США и Европой. По его оценке, нынешний курс Вашингтона реализует сценарии, на которые в Москве даже не рассчитывали.

"Это, безусловно, развязывает Путину руки. Который ожидает, что поддержка Украины со стороны США будет уменьшаться. Более того – что и Европа будет вынуждена сосредоточиться на собственных проблемах и конфликтах с США. Соответственно, поставки оружия также могут сократиться. Кроме того, Путин может рассчитывать, что европейцы станут более осторожными, менее готовыми к эскалации и более склонными к компромиссам с Россией", – отметил Олег Шамшур.

В такой ситуации Путин видит "окно возможностей", что может подтолкнуть его к повышению ставок — вплоть до провокаций или более масштабных агрессивных действий против европейских государств.

Риски для Европы

Шамшур отметил, что Европа уже пытается усиливать свои оборонительные способности, увеличивая расходы и численность армий. Впрочем, по его словам, она не способна быстро достичь уровня ядерного потенциала России, что создает опасный дисбаланс.

В то же время за развитием ситуации внимательно наблюдает Китай, в частности в контексте Тайваня. Совокупность этих факторов формирует серьезные вызовы не только для Украины, но и для всей Европы.

"Поэтому европейцам необходимо максимально ускорять укрепление собственной обороны. Речь идет о существенном увеличении расходов – ориентировочно до сотен миллиардов долларов ежегодно, и желательно быстрее, чем планируется", – подчеркнул дипломат.

Почему США меняют подход

По оценке Шамшура, действия Трампа в значительной степени объясняются непониманием ситуации или другим видением роли США. Американский лидер считает, что Вашингтон слишком много инвестировал в Европу и не получил должной отдачи, поэтому готов сокращать обязательства и военное присутствие.

В то же время, по словам дипломата, даже если часть команды Трампа осознает риски такого курса, они вынуждены публично поддерживать решение президента. В сложившейся системе власти именно позиция Трампа является определяющей, что и формирует нынешнюю политику США в отношении Европы.

"Делается ли это сознательно для сближения с Россией или реализации каких-то крупных совместных проектов – вряд ли. Скорее, это побочный эффект отсутствия стратегического видения. Если бы он мыслил долгосрочно, такие последствия пришлось бы учитывать. В то же время если подобная политика объективно способствует его целям, это вряд ли вызовет у него сомнения или изменение отношения к Европе. Все решения он оценивает через призму собственных интересов", – объяснил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может воспользоваться текущим периодом, чтобы проверить готовность НАТО к коллективной обороне. Речь идет о ближайших году-двух, пока США сосредоточены на внутренних процессах, а ЕС еще не достиг полной военной готовности.

