У Трампа вопрос границ Украины назвали частью переговоров и высказались по поводу НАТО

В США заявили, что вопрос границ Украины будет "частью дискуссии" на переговорах с Россией. В то же время восстановление территориальной целостности Украины там назвали "маловероятным".

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Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Sky News. "Маловероятным" он считает также вступление Украины в НАТО.

По словам Хегсета, то, какими будут границы Украины после завершения горячей фазы российско-украинской войны, "еще предстоит увидеть, и это часть дискуссии". А то, что "мировой полицейский" вместо привлечения агрессора к ответственности соглашается с фактическим пересмотром границ независимого и суверенного государства в центре Европы, глава Пентагона назвал "введением реализма в разговор".

"Реальность такова, что границы 2014 года как часть урегулирования путем переговоров маловероятны. Реальность войск США в Украине маловероятна, реальность членства Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна", – подчеркнул Хегсет.

Когда же журналисты спросили его, не стимулирует ли российского диктатора Владимира Путина фактическое разрешение оставить себе оккупированные в ходе захватнической войны украинские территории к новым агрессивным действиям в будущем, Хегсет повторил тезисы президента США Дональда Трампа по поводу Североатлантического альянса: мол, если НАТО увеличит свои инвестиции и потенциал, этого не произойдет.

Также у главы Пентагона спросили, собираются ли США сохранять присутствие своих войск в Европе на текущем уровне. Он ответил, что США гордятся своим военным присутствием, но не обязуются оставаться там бесконечно.

"Вы не можете предполагать, что присутствие Америки будет продолжаться вечно. Америке приходится учитывать многие угрозы, включая китайских коммунистов. По состоянию на сегодняшний день мы очень гордимся нашим партнерством в Европе", – сказал Хегсет.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил, что предоставление Украине ядерного оружия не исключено. Мол, этот вариант как гипотетическая альтернатива членству Украины в НАТО "до сих пор на столе". Однако станет ли подобный вариант реальностью, будет решать исключительно Трамп.

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