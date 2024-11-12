Повторное избрание Дональда Трампа главой Белого дома до предела подогрело дискуссию по теме установления мира в разных частях света. "Больше никаких войн во время моей каденции" – девиз республиканского лидера, реализовав который он 100% получил бы как минимум Нобелевскую премию.

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Особенно повышенным интересом среди мирных заверений Трампа у международной общественности пользуется украинская проблематика. Как иначе, ведь это самая масштабная и кровопролитная война в Европе с 1945 года, которая была развязана режимом Путина с целью осуществления неприкрытых территориальных и ресурсных захватов. Из-за российской агрессии европейская система безопасности переживает колоссальные испытания, как впрочем и НАТО, выступающее, по крайней мере в теории, военным щитом континента.

Будущий руководитель США озвучил в контексте войны РФ против Украины серию довольно разнонаправленных сигналов. С одной стороны Трамп допускает возможность завершения более чем десятилетней войны "за один день" и готов для этого задействовать свой талант дельца в посредничестве или нажиме, как на Киев, так и на Москву. Стоит ли верить в реалистичность подобного сценария – вопрос вокруг которого ломаются копья маститых экспертов. Особенно в свете того насколько долговечен и устойчив будет подобный мир?

На фоне миролюбивой риторики Трамп выдвигает задачи усиления и модернизации вооруженных сил США, как мировой сдерживающей силы. Ему и его команде не нравятся путинские ультиматумы Украине и Западу, поэтому на случай, если российская сторона не будет высказывать искренней заинтересованности в завершении войны Вашингтон сохраняет за собой рычаги для для многократного увеличения поставок оружия для ВСУ.

Примечательно, но у Трампа нет иллюзий относительно диктатора Путина, который не оставил замыслов по полному захвату всей Украины. Для ЕС, НАТО и США подобный сценарий был бы катастрофой, стимулирующей страны-ревизионисты, вроде Китая, Ирана, Северной Кореи на размораживание и эскалацию многих конфликтов в Азии и на Ближнем Востоке. Вероятно, именно из-за таких опасений Трамп не включил Путина в число мировых лидеров с которыми он уже успел пообщаться с момента объявления о его победе на выборах-2024.

Поведение Трампа совершенно обосновано, ведь в Кремле крайне извращенно трактуют подготовку к "мирным планам". Страна-агрессор максимально усиливает военное давление на Украину, стремясь по максимуму воспользоваться в своих интересах пересменкой в Белом доме. Никаких миролюбивых жестов РФ даже не помышляет делать. Путин действует от противного наращивая давление на фронте и террор украинских городов дронами, ракетами, КАБами. Статистика "миролюбия" а-ля русс просто обескураживает: за прошлую неделю оккупанты применили более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов!

На курском направлении россияне проводят показательные расстрелы украинских военнопленных. Публичные казни украинцев являются вопиющем нарушением законов и обычаев войны, демонстрируют бесчеловечный характер путинских военных преступников. Более того, российские нелюди не гнушаются техногенным терроризмом: из-за российских бомбежек была нарушена целостность Терновской дамбы на реке Волчьей, что может привести к затоплению населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях.В совокупности перечисленные факты указывают на отсутствие у Путина настроя на конструктив, потому важно действовать, исходя именно из такого фейкового "миролюбия" РФ.