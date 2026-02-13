У Швеції заявили, що Україна може купити літаки Gripen за гроші ЄС: що відомо

Украина может использовать финансовую помощь Европейского Союза для приобретения шведских многоцелевых истребителей Gripen. В Швеции заявили, что переговоры по этому вопросу находятся в активной фазе, а финансирование может осуществляться за счет общего европейского пакета поддержки.

Об этом сообщает шведский телеканал TV4. Заявление сделал министр обороны Швеции Поль Йонсон после встречи с украинским коллегой.

По словам Йонсона, Европейский Союз ранее принял решение привлечь 90 миллиардов евро кредитных средств для поддержки Украины, значительную часть которых разрешено направлять на закупку вооружения. Киев, как отметил министр, заинтересован использовать часть этих ресурсов для финансирования закупки истребителей Gripen и развития более мощной системы противовоздушной обороны.

Обсуждение этой темы состоялось во время встречи Йонсона с новоназначенным министром обороны Украины Михаилом Федоровым на полях заседания министров обороны ЕС. Шведская сторона подтвердила, что диалог с Украиной является постоянным и происходит в "очень интенсивном режиме".

В то же время конкретных сроков возможного заключения соглашения в Стокгольме пока не называют. По словам Йонсона, параллельно ведутся переговоры с другими странами по софинансированию проекта, что может существенно ускорить процесс.

В Швеции подчеркивают, что возможная поставка Gripen Украине рассматривается не только как отдельный контракт, а как часть более широкой европейской стратегии по укреплению украинских воздушных возможностей на фоне продолжающейся войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина достигла договоренностей с международными партнерами о поставке 150 боевых самолетов Gripen и 100 Rafale. Новые истребители, по словам президента, должны существенно повысить способности украинской авиации и обороноспособность государства в целом.

