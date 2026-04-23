'У русских много больных идей': Зеленский высказался об угрозе для Украины со стороны Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потенциальную угрозу для Украины со стороны Беларуси. По его словам, Москва хочет втянуть Минск в войну, чего не хочет Киев.

Об этом он заявил во время общения с журналистами. Он добавил, что Беларусь не должна быть втянута в российскую агрессию.

"У русских очень много разных больных и фантастических идей. Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, превратив в страшную реальность", – сказал он.

Угроза со стороны Беларуси

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны, по его словам, развивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

В связи с этим он поручил "предостеречь фактическое руководство Беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость".

"Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок", – предупреждал Зеленский.

Кроме того, в среду, 1 апреля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск выступает против войны, но все же готовится к ней. Он объяснил это тем, что мирный период нельзя воспринимать как гарантированный и что ВС РБ должны быть готовы к ответу на любые вызовы.

"Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена: если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицел оружия – мы ответим. К этому готовимся", – подчеркнул Лукашенко.

Как писал OBOZ.UA, власти Беларуси организовали внеплановые военные сборы и массово рассылают повестки военнообязанным гражданам и резервистам. Многие жители встревожены внезапностью и масштабом таких мероприятий Западного оперативного командования.

