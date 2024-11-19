1. Поговаривают, что, если Украина использует ракеты для атаки на настоящую территорию мордора, пуйло сразу уничтожит всю критическую инфраструктуру Украины и устроит блэкаут на всю зиму. Так или нет, но считаю, что правильно было бы подождать до первой следующей российской атаки на нашу инфраструктуру и уже потом принимать решение. Пока есть шанс на взаимные красные линии, пусть их нарушает не Украина.

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2. Когда пуйловый песков говорит, что идея замораживания согласно линии боевого соприкосновения сразу отвергается российской стороной (а именно так он отреагировал на предложения Эрдогана), то есть когда мордор требует 4 области (плюс, конечно, Крым) ПОЛНОСТЬЮ, это и есть российский аналог "границ 1991-го", то есть заведомо неприемлемая позиция, настоящей целью которой является быть каким-то началом для дальнейшего выхода на какую-то середину, то есть заявляемая сознательно с большим запасом.

ОК, крайние территориальные варианты объявлены, теперь необходим посредник, при помощи которого — и с учётом его собственных возможностей! — произойдут реальные переговоры.

Самовыдвиженцев на эту роль хватает: какой-то Ху.й из Китая, немецкий канцлер (пока он канцлер) с телефоном, сразу два президента Турции — настоящий (тот самый Эрдогаша Радость Наша) и орбанутый (которого президентом Турции иногда называет, всё путая, староватенький Трамп), президент Франции (Макроша хороший) и собственно Его Высокотрампие, когда найдёт — где-то в феврале — те самые 24 часа, в течение которых всё и решит.

Поскольку говорить пуйловым языком способен лишь Трамп, его все и будут ждать, пока остальные сотрясают воздух. Главная страна мира расскажет всем остальным (нужно будет внимательно слушать) об их границах и накажет несогласных.