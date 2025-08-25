"У Путина не должно быть иллюзий": министр финансов Германии прибыл в Киев и заявил о поддержке Украины

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль отметил, что российский диктатор Владимир Путин не должен иметь никаких иллюзий относительно уменьшения поддержки Украины со стороны Берлина. Его страна остается вторым крупнейшим сторонником Украины в мире и первым в Европе.

Видео дня

Об этом вице-канцлер ФРГ послеприбытия в столицу Украины Киев с необъявленным визитом, пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Киев и в дальнейшем может полагаться на помощь немецкого правительства.

"Путин не должен питать иллюзий относительно того, что поддержка Украины со стороны Германии может исчезнуть", – сказал Клингбайль. "Наоборот: мы остаемся вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе. Украина может и в дальнейшем полагаться на Германию".

Политик призвал Путина продемонстрировать готовность к мирному процессу в войне, которая стала самой кровавой в Европе за последние 80 лет.

Украина должна участвовать в переговорном процессе

Ранее президент США Дональд Трамп настаивал на скором прекращении войны, но Киев и его союзники обеспокоены тем, что он может попытаться навязать соглашение на условиях России. По словам Клингбайля, Украина должна быть вовлечена в переговоры.

Однако немецкий министр подчеркнул, что длительный мир возможен только при условии прекращения огня и создания надежных гарантий безопасности для Украины. "С этой целью мы тесно координируем свои действия на международном уровне", – сказал он.

На фоне обсуждения будущей безопасности Украины президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержали идею развертывания международных войск после возможного мирного соглашения. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц также выразил готовность рассмотреть участие Германии, хотя это может вызвать противоречивую реакцию.

По данным немецкого правительства, общий объем поддержки Украины со стороны Берлина с начала полномасштабной войны составил 50,5 миллиарда евро.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, сопоставимых с членством в НАТО. В противном случае Запад не имеет права требовать от Киева идти на уступки ради завершения войны.

Зато президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине. Киев точно не нуждается среди гарантов в России, ведь Украине нужна защита от агрессии именно этого государства

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!