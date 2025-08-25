Договор с РФ не должен стать 'диктаторским миром': в Германии объяснили, какие гарантии безопасности должна получить Украина

Украина нуждается в гарантиях безопасности, сопоставимых с членством в НАТО. В противном случае Запад не имеет права требовать от Киева идти на уступки ради завершения войны.

Об этом в воскресенье, 24 августа, во время Дня открытых дверей правительства Германии заявил министр иностранных дел этой страны Иоганн Вадефуль, пишет DW. Однако будущее мирное соглашение между РФ и Украиной не должно стать "диктаторским миром", добавил чиновник.

По словам руководителя немецкого дипломатического ведомства, Украина потребует таких гарантий безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО".

"Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальные (украинской территории. - Ред.) будут в безопасности", – подчеркнул Вадефуль.

Глава МИД Германии также выразил надежду, что в случае, если Запад продолжит настаивать именно на таких гарантиях безопасности, в конце концов удастся убедить согласиться на них и российского диктатора Владимира Путина. Ведь, подчеркнул он, такие гарантии не представляют для России никакой угрозы.

"Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова имели мир", – сказал чиновник.

Вадефуль также считает важным, чтобы к странам-гарантам присоединилось как можно больше стран. Он убежден, что войти в них должны не только страны Европы, важно также участие США.

На сегодня, по словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, готовность поддержать Украину выразили около 30 государств, среди них ––Япония.

"Нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину", – добавил он.

В то же время глава МИД Германии настаивает, что мирный договор с РФ не должен стать "диктаторским миром" в ущерб Украине. Вадефуль призвал Путина прекратить агрессивную войну против Украины и сесть за стол переговоров.

"Иначе ему следует считаться с нашим решительным сопротивлением на стороне Украины", – отметил Вадефуль.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине. Киев точно не нуждается среди гарантов в России, ведь Украине нужна защита от агрессии именно этого государства.

Между тем первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на днях сообщил, что первый вариант документа с гарантиями безопасности для Украины уже почти готов.

