'Не от России, а для защиты от России': Зеленский сказал, какие гарантии безопасности нужны Украине

Украине не нужны гарантии безопасности, которые якобы может предоставить государство-агрессор Россия. Она постоянно нарушала свои обещания, поэтому нам нужны гарантии, которые будут действительно защищать от РФ.

Об этом 24 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни заявил президент Владимир Зеленский. Он напомнил, какое на самом деле отношение россиян к договоренностям.

"Согласно, например, одному из документов по гарантиям безопасности для Украины, а именно Будапештскому меморандуму, Россия была одним из гарантов именно этой безопасности. В то же время она сама и нарушила свои гарантии, свои обещания.

Поэтому мы не говорим о гарантиях безопасности от Российской Федерации. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от Российской Федерации, от ее агрессии или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем", – подчеркнул президент.

В этом вопросе украинцы могут доверять тем странам, которые были рядом с начала кремлевской агрессии. Это те государства, которые вводили против Москвы санкции, которые передавали нам военную и гуманитарную помощь, которые усиливали нас в моменты блэкаутов и которые помогают возвращать детей из плена.

Как отметил Зеленский, ключевым гарантом безопасности есть и будут Вооруженные силы Украины. Также важную роль будет играть отечественное производство оружия.

Что предшествовало

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица 23 августа заявлял, что первый вариант документа с гарантиями безопасности для Украины находится на финальной стадии подготовки и может быть представлен уже в начале следующей недели. Окончательное формирование текста ожидается до 31 августа.

Владимир Зеленский отмечал, что гарантии должны быть предоставлены по аналогу статьи 5 НАТО о коллективной обороне и предусматривать финансирование украинской армии. Речь идет именно о такой численности и качестве украинского войска, которое будет защитой для Украины.

Глава канадского правительства Марк Карни также отмечал, что гарантии безопасности должны начинаться с сильной украинской армии.

Как ранее писал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который посещал Киев 22 августа, подчеркивал, что новые гаранти ненападения не должны повторять Будапештский меморандум или Минские соглашения. Генсек заверял, что Североатлантический альянс совместно с партнерами активно обсуждает, как сделать договоренности действенными и надежными.

