Сегодняшняя история Министерства развития громад и территорий – почти как серия детективного сериала, только с элементами комедии. У помощницы замминистра во время обеденного перерыва в супермаркете вытащили кошелек. И не просто кошелек, а некий "ключ к царству" – пропуск в министерство и еще кучу других важных вещей.

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Начали искать виновника по камерам. Обнаружили, что это женщина. Но не простая женщина, а... женщина из министерства. И не просто из министерства, а из руководства аппарата! Дальше – больше: полиция, понятые, стыд и кипишь на все министерство.

Похоже, с зарплатами у госслужащих сейчас действительно совсем беда. Щипачки какие-то, ей Богу.