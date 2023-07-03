У Папы Римского заявили, что мирного плана по Украине и России не существует

Мирный посланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи сказал, что у Ватикана нет мирного плана, который мог бы остановить начатую Россией войну в Украине. С таким заявлением он выступил после поездку в Москву.

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Там он встречался с советником российского диктатора Путина Юрием Ушаковым и главой РПЦ Кириллом, передает Reuters. Дзуппи сказал, что все встречи "были важными, особенно в гуманитарных аспектах".

Никакие мирные инициативы в разговорах с представителями оккупантов якобы не обсуждались.

"Встречи были важными, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились. Не существует мирного плана, нет посредничества. Существует большое стремление, чтобы насилие прекратилось и чтобы человеческую жизнь можно было сохранить, начиная с защиты самых маленьких", – сказал Дзуппи.

Кардинал отметил, что в ближайшие дни встретится с Папой Франциском, чтобы обсудить результаты состоявшихся встреч.

Выступая в пятницу перед религиозной делегацией Константинопольского патриарха, Папа Франциск сказал, что войне в Украине "не видно конца". В тот же день было обнародовано заявление Ватикана, в котором говорится, что визит был "направлен на выявление гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть дорогу к миру".

Франциск неоднократно призывал положить конец российскому вторжению в Украину, которое разрушило украинские села и города, привело к гибели десятков тысяч людей.

Во время своего воскресного благословения Франциск призвал паломников продолжать молиться за мир "даже в летнее время и особенно для украинского народа".

Как известно, 6 июня в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с кардиналом Маттео Дзуппи. Глава государства призвал Святой Престол поддержать формулу мира, предложенную нашей страной, потому что прекращение огня и заморозка боевых действий не приведет к установлению настоящего крепкого мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае в Ватикане заявили, что президенты Украины и РФ якобы согласились принять спецпосланников "мирной миссии" Франциска. В Киев и Москву отправятся два разных человека, чтобы обсудить возможное перемирие.

– 13 мая Зеленский посетил Ватикан и встретился с Папой Римским. По словам президента, разговор касался прекращения войны, украинской "формулы мира" и депортации украинских детей в РФ.

– По словам Франциска, Зеленский просил его позаботиться о детях, вывезенных оккупантами в Россию, эта тема "очень затрагивает" президента.

– Ранее Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии в российско-украинской войне, и выразил надежду на возможность выступить посредником.