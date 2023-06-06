Призвал Ватикан присоединиться к украинскому мирному плану: Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского. Фото и видео

В Киеве 6 июня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с кардиналом Маттео Дзуппи – специальным представителем Папы Римского Франциска. Глава государства призвал Святой Престол поддержать формулу мира, предложенную нашей страной, потому что прекращение огня и заморозка боевых действий не приведет к установлению настоящего крепкого мира.

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Деталями поделилась пресс-служба Офиса президента Украины на официальном сайте. Известно, что Зеленский и Дзуппи обсудили текущую ситуацию, гуманитарное взаимодействие Украины и Ватикана и другие вопросы.

В ходе встречи Зеленский рассказал представителю Папы Римского о катастрофе, которая произошла в ночь на 6 июня на Каховской гидроэлектростанции. Российские военные подорвали плотину и ГЭС, что повлекло за собой масштабные последствия.

Президент Украины заявил, что РФ продолжает совершать ужасные военные преступления. Разрушение гидрообъекта вызвало огромные убытки "и будет иметь страшные последствия для жизни людей и экологии", сказал гарант.

Он заверил представителя Ватикана, что россияне попытаются воспользоваться прекращением огня в собственных интересах.

"Враг воспользуется паузой для наращивания способностей и последующего наступления, для новой волны преступлений и террора. Россия должна вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркнул Зеленский.

Только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на РФ способны повлиять на агрессора и принести справедливый мир на украинскую землю.

Подробно стороны остановились на вопросах имплементации украинской формулы мира, необходимости привлечения к участию в Саммите мира широчайшего круга стран, в частности, Глобального юга.

Зеленский призвал Ватикан внести свой вклад в реализацию нашего мирного плана, посодействовать освобождению украинских пленных, возвращению депортированных детей.

"Мы приветствуем готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но поскольку война продолжается на территории Украины, алгоритм достижения мира может быть только украинским", – сказал гарант. Тем самым он ответил на предложения урегулирования войны, которые звучали от Святого престола.

"Кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Святого Престола приобщиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив", – указали в Офисе президента.

Также Дзуппи передал Зеленскому письмо от Папы Франциска. О его содержании уточнений нет.

Как писал OBOZREVATEL:

– В мае в Ватикане заявили, что президенты Украины и РФ якобы согласились принять спецпосланников "мирной миссии" Папы Франциска. В Киев и Москву отправятся два разных человека, чтобы обсудить возможное перемирие.

– 13 мая Зеленский посетил Ватикан и встретился с религиозным лидером. По словам президента, разговор касался прекращения войны, украинской "формулы мира" и депортации украинских детей в РФ.

– Ранее Франциск говорил, что Святой Престол принимает участие в миротворческой миссии в российско-украинской войне. Он высказывал надежду касательно возможности выступить посредником.

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