У оккупантов минус еще один катер в Крыму: в сети показали фото уничтоженного 'Раптора'

В сети появились фото еще одного уничтоженного российского патрульного катера проекта 03160 "Раптор" во временно оккупированном Крыму. Судно было поражено во время атаки беспилотников 7 марта в районе населенного пункта Знаменское.

Видео дня

В результате удара катер получил критические повреждения и был уничтожен. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

В результате попадания судно не подлежит восстановлению. Катера типа "Раптор" используются российскими военными для патрулирования акваторий, охраны прибрежных зон, а также для перевозки личного состава и проведения специальных операций.

После начала полномасштабной войны Россия активно применяла катера этого типа в Черном море и у побережья оккупированного Крыма для патрулирования и охраны военных объектов.

Напоминаем, что силы обороны 7 и 8 марта провели серию эффективных ударов по военным целям врага. Поражения осуществлялись как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 13 на 14 марта дронари-спецназовцы военной разведки ГУР нанесли успешные удары по двум российским военным кораблям. Силовикам удалось поразить железнодорожный паром "Славянин" и еще одно судно, "Авангард".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!