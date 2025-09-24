'У нас не было другого выбора': Зеленский рассказал об украинских дронах, способных лететь до 3 тыс. км

В ответ на российские угрозы Украина создала БПЛА для дальнобойных ударов. Эти беспилотники могут пролететь до своей цели 2–3 тысячи километров.

Об этом 24 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он выступил во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Запись речи опубликована на YouTube-канале ОП.

Президент на протяжении всего выступления подчеркивал: оружие и крепкие союзы решают, кто выживает, ведь международное право на практике не работает. Некоторые страны вынуждены вооружаться, чтобы защитить свое право на существование.

"У нас нет таких длинных толстых ракет, которые любят показывать диктаторы на парадах. Но у нас есть дроны, которые могут лететь на 2–3 тысячи километров", – сказал глава государства.

"У нас просто не было другого выбора. Мы должны были защищать свою жизнь", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что военные технологии развиваются быстрее, чем наша способность защищаться.

Ранее только богатые страны могли позволить себе использование беспилотников. Теперь даже самые простые БПЛА могут лететь на тысячи километров. Президент отметил: мы живем во времена разрушительной гонки оружия.

"Контроль на море раньше зависел от больших флотов. Сегодня мы благодаря морским дронам смогли достичь того, что РФ была вынуждена вывести остатки своего флота в дальние бухты. Россия просто не оставила нам другого выбора", – сказал он.

Еще один пример использования наших беспилотников – это операция "Паутина", когда бомбардировщики, атаковавшие наши города, поразили дешевые коптеры. Это также демонстрирует, что новые виды вооружений могут сделать со старыми системами.

Как писал OBOZ.UA, ранее аналитики предупредили, что страна-агрессор РФ способна построить новую пусковую инфраструктуру для своих дронов, с которой запущенные "Шахеды" могут достичь Дании, Германии и Италии. А в случае развертывания таких новых площадок в Беларуси российские беспилотными могут достать и до испанского Мадрида.

