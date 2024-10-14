'У народа только один вопрос – когда вы уже нажретесь?': Порошенко прокомментировал отказ власти создать фонд для финансирования армии

Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде заявил, что власти отказались от предложения создать специальный целевой фонд на нужды сил обороны. Как известно, "Евросолидарность" настаивала на создании такого фонда, чтобы все средства от военного сбора и военных ОВГЗ тратились исключительно на нужды ВСУ.

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Выступление Петра Порошенко в Верховной Раде цитирует сайт "ЕС".

"Для чего было регистрировать постановления о неприемлемости? Для того чтобы дать время властям понять, на какое позорное преступление она идет. Услышать позицию народа, услышать позицию бизнес-ассоциаций, инвесторов, налогоплательщиков, ФЛПов. И это единственный на моей памяти случай, когда ни один из них не поддержал этот позорный законопроект, проголосованный монобольшинством и ОПЗЖ – союзом, который уже никого не удивляет. Вы скрываетесь от собственного народа. Почему нет трансляции для того, чтобы народ услышал, чем руководствуется парламент, принимая этот законопроект, грабящий народ и грабящий бизнес? Почему Верховная Рада не идет на секвестр бюджета по ликвидации коррупционных статей?", – отметил Петр Порошенко.

"У народа только один вопрос – когда вы уже нажраетесь? В этих условиях нужно спасать экономику, пока есть еще что спасать. Намеренно поставлен вопрос, когда в зале нет депутатов", – констатирует пятый Президент.

"Намеренно блокируется создание специального фонда для военного сбора и военных ОВГЗ, чтобы исключительно на цели обороны государства направлялся военный сбор. Они и дальше хотят дерибанить, даже несмотря на выводы провластной Счетной палаты, где четко отмечено – остановите коррупцию. Поэтому просьба – не дайте вступить в действие этот закон", – призвал Порошенко.

Как известно, Порошенко с депутатами Евролидарности предложил другие источники для наполнения Государственного бюджета. Он подчеркнул, что все нецелевые расходы должны быть сокращены, а средства военного сбора должны направляться исключительно на армию. "Наши предложения позволяют сократить расходы и мобилизовать доходы на 170 миллиардов гривен – без повышения налоговой нагрузки на бедных людей. На 105 миллиардов мы предлагаем уменьшение расходов, и на 65 миллиардов мы предлагаем увеличение доходов государственного бюджета", – сказал Порошенко.