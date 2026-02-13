'У меня были свои причины': Зеленский прокомментировал отставку Ермака

Увольнение Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента не было связано с обысками, которые осенью провело Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Это решение имело другие основания.

Видео дня

Об этом в интервью The Atlantic рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время медиа отмечает, что Зеленский годами сопротивлялся давлению со стороны США и части своих союзников по освобождению Ермака.

Во время разговора глава государства отверг предположение, что именно расследование стало причиной кадрового решения.

"У меня были свои причины", – сказал он, прервав вопрос журналиста.

По данным издания, бывший руководитель Офиса президента имел конфликты с рядом западных дипломатов, а также с представителями ближайшего окружения Зеленского.

Увольнение Андрея Ермака

В прошлом году 10 ноября в Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", в рамках которой сторонние участники в течение лет получали 10–15% от заключенных контрактов, фактически влияя на назначение и финансовые процессы компании. Через так называемый механизм "шлагбаум" поставщиков заставляли платить откаты, чтобы их платежи не блокировались.

28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводили обыски у тогда еще руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В тот же день он подал в отставку, а Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку Офиса президента.

Впоследствии, уже бывший руководитель ОП заявил, что отправляется на передовую. По его словам, он "готов к любым репрессиям", а также заверил, что он "честный и порядочный человек". Однако из официального ответа Министерства обороны на депутатское обращение следует, что он не подавал никаких документов для поступления на военную службу и не контактировал с ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, за неполный прошлый год доход уволенного с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака составил 1,2 млн грн, из которых 747 тыс. грн – зарплата. Но, очевидно, этих средств экс-чиновнику оказалось недостаточно, ему пришлось потратить 17 тыс. евро собственных наличных сбережений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!