В Минобороны заявили, что Ермак не обращался ни в один ТЦК с желанием присоединиться к войску

Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак не подавал никаких документов для поступления на военную службу и не контактировал с ТЦК и СП. Это следует из официального ответа Министерства обороны на депутатское обращение.

Информация стала публичной на фоне запросов относительно участия представителей власти в службе во время военного положения. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, ссылаясь на депутатское обращение Ярослава Железняка.

В ответе Минобороны указано, что по состоянию на момент рассмотрения депутатского запроса гражданин Андрей Борисович Ермак не обращался ни в один территориальный центр комплектования и социальной поддержки с намерением проходить военную службу – ни в период мобилизации, ни на контрактной основе. Ведомство отметило, что ответ предоставлен на основании официальных учетных данных.

В то же время ранее Ермак сам публично заявлял о готовности отправиться на фронт, объясняя это давлением и обвинениями в свой адрес.

"Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. Меня опозорили и мое достоинство не защитили, хотя я оставался в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем Зеленскому", – написал бывший глава ОП.

В Сухопутных войсках ВСУ также сообщали, что Андрей Ермак не состоит на службе в их подразделениях. Дополнительно ситуацию комментировал и его брат Денис Ермак, который проходит службу в Главном управлении разведки Минобороны. По его словам, по вопросу вступления в армию брат к нему не обращался. Обнародование ответа Минобороны стало реакцией на общественную дискуссию относительно участия публичных лиц и высокопоставленных чиновников в защите страны в условиях полномасштабной войны.

