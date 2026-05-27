У Мадьяра сделали радикальное заявление о встрече с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пока не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Будапешт настаивает на достижении прогресса в защите прав венгерского нацменьшинства на Закарпатье.

Об этом заявила пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии Ванда Сонди. Ее слова приводит Telex.

"Возможность личной встречи между Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации венгерского меньшинства в Украине. По этому вопросу ведутся технические переговоры, и возможность встречи на высшем уровне откроется, если в этих переговорах будет достигнут прогресс", – сказала она.

В то же время, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Киев и Будапешт продолжают консультации по правам национальных меньшинств, от чего будет зависеть встреча политических лидеров.

"Мы будем эту дату и время определять, исходя из нашего переговорного трека, из наработок наших переговорных команд, которые, кстати, уже сформированы и с венгерской, и с нашей стороны", – сказал министр.

Сибига также напомнил, что первый раунд консультаций между экспертами длился более шести часов. По его словам, после ознакомления с отчетом он пришел к выводу, что стороны смогли продвинуться вперед.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что Будапешт также будет проявлять конструктивный подход к отношениям с Киевом. Также глава государства добавил, что не против "в любой момент" встретиться с Мадьяром.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава государства провел рабочую встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, во время которой стороны определили ключевые внешнеполитические приоритеты на ближайшие месяцы. В фокусе – отношения с Венгрией, продвижение переговоров о вступлении в ЕС и дипломатические шаги в отношении ряда международных партнеров.

