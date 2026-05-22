'Есть готовность слышать друг друга': Сибига сказал, от чего будет зависеть время и место встречи Зеленского и Мадьяра

Украина и Венгрия продолжают консультации по правам национальных меньшинств. Следующая встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра будет зависеть от результатов работы переговорных групп.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об этом во время онлайн-брифинга в пятницу, 22 мая. Корреспондент Укринформ сообщил, что стороны уже провели первый раунд консультаций на уровне экспертов.

Новый этап диалога

По словам Сибиги, дата и место встречи между Владимир Зеленский и Петер Мадьяр будут определять через дипломатические каналы. Он пояснил, что решение будет зависеть от дальнейшего прогресса переговорных команд, которые уже сформировали обе стороны.

"Мы будем эту дату и время определять, исходя из нашего переговорного трека, из наработок наших переговорных команд, которые, кстати, уже сформированы и с венгерской, и с нашей стороны", – сказал министр.

Сибига также напомнил, что первый раунд консультаций между экспертами длился более шести часов. По его словам, после ознакомления с отчетом он пришел к выводу, что стороны смогли продвинуться вперед.

Дальнейшие консультации

Глава украинского МИД отдельно прокомментировал свою первую личную встречу с венгерской коллегой Анита Орбан. Он заявил, что увидел "готовность слышать друг друга и совместно открывать эту новую страницу наших двусторонних отношений".

Министр добавил, что следующий раунд консультаций на уровне экспертов состоится уже на следующей неделе. И именно результаты этой работы, по его словам, будут влиять на организацию встречи лидеров.

"Еще раз повторю: встреча лидеров будет определяться прогрессом в рамках этой переговорной группы", – подчеркнул Сибига.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что Будапешт также будет проявлять конструктивный подход к отношениям с Киевом. Также глава государства добавил, что не против "в любой момент" встретиться с Мадьяром.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава государства провел рабочую встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, во время которой стороны определили ключевые внешнеполитические приоритеты на ближайшие месяцы. В фокусе – отношения с Венгрией, продвижение переговоров о вступлении в ЕС и дипломатические шаги в отношении ряда международных партнеров.

