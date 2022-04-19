У Эрдогана заявили, что мир вступает в новую 'холодную войну'

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что мир вступает в новую "холодную войну", которая будет иметь серьезные последствия. В частности, страны могут столкнутся с проблемами обеспечения продовольствием и энергоносителями.

В то же время в Турции предупреждают, что война между РФ и Украину также станет причиной серьезных изменений глобального масштаба. Об этом на встрече с американскими конгрессменами в Стамбуле заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает издание Daily Sabah.

По его словам, последствия войны могут вызвать проблемы обеспечения продовольствием и энергетикой. Также Калин обратил внимание на угрозы в сфере кибербезопасности.

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"Мы вступаем в новую эру, холодную войну, мы должны подготовиться к ее будущим последствиям. Мы должны подготовиться к продовольствию, энергии, кибербезопасности и многим другим вопросы", – заявил спикер Эрдогана.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что после эры потепления после окончания холодной войны, государства входят в следующую фазу взаимоотношений. При этом он воздержался от характеристики нынешнего периода.

Как сообщалOBOZREVATEL, президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве фактически объявил о начале новой холодной войны. Обвинения американского лидера в адрес главы Кремля Владимира Путина – это сигнал о том, что европейцы должны изменить стратегию в отношении страны-агрессора.