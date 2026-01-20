Что известно о нардепе Копытине, который фигурирует на прослушке Тимошенко: элитная квартира, скандальная компания и обвинения в лоббизме

Во время избрания меры пресечения лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что НАБУ записало фрагменты ее разговора с депутатом Игорем Копытиным. По словам Тимошенко, Копытин напрашивался к ней на ряд встреч и говорил, что не хочет больше быть во фракции "Слуга народа". Именно эту запись используют для обвинения в подкупе депутатов.

Игорь Копытин попадал в целый ряд скандалов. А за время своего пребывания в Раде его материальное состояние значительно улучшилось. Он переехал в элитную квартиру в одном из самых дорогих ЖК в Киеве. Квартира оформлена на его брата.

Кроме того, компания, которая ему принадлежала, может иметь связи с предприятиями Российской Федерации в сфере авиации, которые, в свою очередь, курируются минобороны РФ. О том, чем известен Игорь Копытин, читайте в материале OBOZ.UA.

Квартира в одном из самых дорогих ЖК

Игорь Копытин еще в 2021-м переехал в элитную квартиру своего брата – Владимира Копытина. Речь идет о квартире площадью более 145 кв. м в ЖК "Бульвар Фонтанов". Апартаменты даже меньшей площадью в этом ЖК стоят около 500 тыс. долларов.

Владимир Копытин находится на едином налоге третьей группы. Он – представитель мелкого бизнеса, который занимается ремонтом автомобилей. Если бы он действительно зарабатывал столько, сколько было бы достаточно для покупки квартиры стоимостью около 21 млн грн, он не мог бы оставаться на едином налоге. Кроме квартиры, брат "слуги народа" также купил в этом ЖК паркоместо площадью чуть менее 16 кв. м.

Сейчас это имущество (кроме паркоместа) в безвозмездном пользовании у народного депутата Игоря Копытина. Официально Владимир Копытин купил квартиру 18 июня, а уже 2 сентября ее внес в декларацию Игорь Копытин (получил право проживания).

В том случае, если недвижимость оформлена на брата, ему не приходится объяснять, каким образом политическая карьера в Киеве так сильно изменила материальное положение, что "слуга народа" смог переехать из николаевской потрепанной многоэтажки в один из самых дорогих ЖК Украины.

Кстати, Владимир Копытин в 2021-м купил не только квартиру. Он также приобрел Mercedes-Benz S-Class S 560 2017 г.в. Сейчас такой автомобиль стоит более 40 тыс. долларов. При этом житель Николаева в 2021-м зарегистрировал автомобиль на киевских номерах – КА**89ВЕ.

Копытин и "Ротор Украина"

Игорь Копытин до 2018-го был владельцем ООО "Ротор Украина". А сейчас компания принадлежит Алимкан Аширалиевой, учительнице из Кыргызстана. Многодетная женщина работает учительницей в селе Биринчи-Май. В Украине на нее оформлены десятки компаний. Учительница заявляет, что ее паспорт утерян и она к этим фирмам никакого отношения не имеет.

"Ротор Украина" не просто так оформили на жительницу Кыргызстана. Если бы это был украинец, он бы столкнулся с определенный хлопотами. Дело в том, что в производстве №12022000000001276 говорится о возможном сотрудничестве "Ротор Украина" с предприятиями Российской Федерации в сфере авиации, которые, в свою очередь, курируются минобороны РФ. В материале упоминают должностных лиц "Авиакомпании Константа" киевлянина Ромаша Милешко. Ее сотрудников оформили в компанию FZC (которую возглавляет украинец). Среди них – бывший член правления "Авиакомпании Константа", который также занимал должность заместителя генерального директора по международным отношениям ООО "Ротор Украина".

На каком этапе находится расследование дела, неизвестно. Однако теперь за компанию несет ответственность ее владелица – киргизская учительница, которая потеряла паспорт и даже не подозревает, как именно используют ее имя.

Копытин возглавляет подкомитет Верховной Рады по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации. Несколько месяцев назад в СМИ появилось расследование о том, что Копытин якобы лоббирует интересы авиабизнесмена Романа Милешко. Именно его компании выполняют государственные заказы по ремонту авиации. Тогда как сам Милешко, как пишут расследователи, через собственные компании арендует и покупает суда у налогоплательщиков РФ.

"Компании, связанные с Милешко, как обнаружили журналисты, арендуют и покупают авиатехнику у фирм, связанных с гражданами РФ, которые продолжают платить налоги в российский бюджет. Речь идет о компаниях AMIS (FZE) и LINKER (FZE), которые зарегистрированы в ОАЭ, но фактически контролируются семьей Пальчиков, которые имеют российское гражданство и бизнес", – отмечают расследователи.

По их информации, LINKER (FZE) с 2021 года находится под санкциями США согласно указу президента Джо Байдена №14024 об угрозах нацбезопасности, связанных с деятельностью России. Милешко, называя Expedition Aviation FZC своей компанией, в 2024 году приобрел вертолет Ми-17 именно в AMIS. Эта техника уже в статусе арендованной – компанией "НЗ Оперейшнс", которая принадлежит бизнесмену.

Издание УНН утверждает, что Роман Милешко и родной брат Игоря Копытина – Владимир Копытин – одновременно учились в Харьковском институте летчиков ВВС Украины. Кроме того, Роман Милешко работал и получал доходы на предприятии, принадлежащем Игорю Копытину и членам его семьи, – ООО "Ротор Украина". Помощник Игоря Копытина В. В. Хилькевич работал руководителем на предприятии Романа Милешко – в ЧАО "Авиакомпания Константа".