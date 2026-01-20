'Жизнь жесткая – подбрасывает соблазны'. Психиатр Олег Чабан озвучил один личный вопрос, который может спасти отношения на расстоянии

В условиях войны многие украинские пары оказались разделенными: кто-то на фронте, кто-то дома, кто-то вынужден был уехать за границу. Это создает огромные испытания для отношений и ставит вопросы: возможно ли поддерживать близость на расстоянии и как это сделать?

Известный психотерапевт Олег Чабан объясняет, что физическая разлука – это не только отсутствие совместного быта, но и разрыв привычного телесного и эмоционального контакта. В интервью OBOZ.UA известный психотерапевт поделился рецептами сохранения отношений.

Олег Чабан приводит примеры пациентов, где один из партнеров остался в Украине, а другой уехал за границу. Часто именно в таких условиях начинается разрушение семейных отношений: "Это огромное испытание. Одно из самых тяжелых, которые могут выпасть на долю пары. Она с ребенком за границей – таких пациентов у меня много. Он остался здесь: на передовой, в Киеве, в другом городе. И очень часто именно в этих условиях начинается разрушение семей. Что с этим делать? Первое и очевидное – контактировать. Но здесь я сразу хочу дать важную психологическую ремарку. Потому что многие говорят: "Мы и так каждый день созваниваемся". Вопрос не в том, как часто, а о чем вы говорите. О чем обычно происходят эти разговоры? О событиях. "Ночью было тревожно, не спали, "Шахеды", прилет, восьмой этаж, погибли люди..." Но она это уже и так прочитала – в Польше, Испании или где-то еще. Более того, она еще и дофантазировала, что это могло быть где-то рядом с вашим домом. И что ты сделал в этот момент? Повысил ее тревогу".

"Люди будто смущаются от того, что остались один на один, и очень быстро перескакивают на безопасные темы – как облегченный вариант общения, – продолжает психотерапевт. – Дети. Что ели. Как школа. Что надели. Как погода. Как с деньгами. Важные вещи, но это – способ избежать искреннего разговора о чувствах. Говорите не только о войне, страхе и тревоге, а друг о друге".

Психотерапевт отмечает: настоящая подпитка связи – это эмоциональная близость: "Когда вы в последний раз говорили: "Я тебя люблю", "Ты мне снился", "Я достала твой шарф, понюхала – и у меня слезы на глазах"? Это и есть подпитка связи. И если ее не поддерживать, она не просто ослабевает – она угасает. Наша память имеет четыре свойства: запоминание, удержание, воспроизведение – и забывание. Если сигнал не повторяется, он исчезает. И думать, что фраза "я тебя люблю", сказанная двадцать лет назад, работает всю жизнь, – это иллюзия".

"Жизнь жесткая и конкурентная. Она подбрасывает соблазны, новые знакомства, другие центры внимания, – добавляет психотерапевт. – Поэтому если хотите сохранить отношения – обновляйте их. Доставайте старые фотографии. Просматривайте совместные фото, которые годами не открываются в телефоне. Вспоминайте, проживайте это снова. Да, сейчас мир может быть виртуальным. Но сделайте этот контакт объемным, теплым и очень личным. Потому что вопрос "что ты ел" или "как учится ребенок" может задать любой. Даже посторонний человек. А вот вопрос "как ты без меня" – это уже о близости. И еще одно. Если есть возможность – встречайтесь. Прикосновения, объятия, присутствие тела – это фундамент. Потому что даже люди, которые давно вместе, после длительной разлуки снова знакомятся – будто впервые".

