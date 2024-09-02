'Тяжелый удар по международному суду': в МИД Украины резко отреагировали на визит Путина в Монголию

Монголия, которая не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Путина, нанесла тяжелый удар по международной системе правосудия. Страна позволила преступнику избежать правосудия, чем разделила ответственность за его военные преступления против Украины.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на своем аккаунте в социальной сети Х в понедельник, 2 сентября. Он подчеркнул, что Украина будет работать над тем, чтобы такое решение Монголии имело последствия.

"Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного правосудия. Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что это будет иметь последствия для Улан-Батора", – говорится в сообщени.

2 сентября российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в столицу Монголии Улан-Батор. Пропагандисты опубликовали видео приземления его самолета – командного Ту-214. В Кремле ранее заявляли, что визит связан с 85-летием победы советских и монгольских войск над армией Японии у реки Халхин-Гол.

С 2000 года Монголия является участником Международного уголовного суда, а в 2003 году ратифицировала Римский статут. Это значит, что страна была обязана выполнять решение МУС, который 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина.

Агентство Bloomberg с ссылкой на источники еще 30 августа сообщило, что визит Путина в Монголию состоится без угрозы ареста. Кремль получил заверения от монгольских властей в безопасности визита диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейской Союзе ранее заявили, что ожидают от Монголии выполнения обязательств по ордеру на ареста Путина. Правозащитники Human Rights Watch заявили, что Улан-Батор должен запретить въезд диктатору или арестовать его, если он въедет в страну.

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