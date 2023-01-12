Как стало известно, дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения встретила Новый год в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Она была с мужем, русским блогером Столяровым. Понятно, что отдых был премиум-класса - самые дорогие отели и рестораны. Интересно только, что Ксения находится в том же Минобороны РФ в должности начальника отдела информационного сопровождения проведения спецоперации в Украине. Таким образом, дочь Шойгу не заинтересована в том, чтобы почаще бывать на фронте, чтобы поддержать своих солдат на поле боя. Она лишь однажды была в оккупированном Луганске, который считается относительно спокойным от ежедневных обстрелов местом, и сразу после полученного стресса уехала отдыхать в Дубай. Война, кажется, дело исключительно бедных россиян. В Украине десятками тысяч убивают их сыновей и отцов, чтобы Кремль удовлетворял свои невероятные амбиции по захвату соседних народов.

Видео дня

Лидер Чечни Рамзан Кадыров также решил провести Новый год в Дубае. Он прилетел туда на собственном самолете, который стоит 80 миллионов долларов и явно не российского производства. У него есть роскошная вилла на берегу моря, которую он периодически посещает для отдыха.

Сам Сергей Шойгу встретил Новый год в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Лучшие напитки и блюда, когда российские солдаты в Бахмуте не получают вовремя даже горячей пищи. В кремлёвских СМИ проходят постоянные кампании в поддержку продуктами мобилизованных российских солдат, а московская элита отдыхает роскошно, считая, что страдания войны должны испытывать только самые бедные слои населения, которых ежедневно кормят, но только информационной едой, испорченной на московском телевидении, а СМИ дают медиа опиаты для всех, кто сомневается или потерял своих близких на войне, чтобы те не протестовали. Пока эта схема работает, но ненадолго. Уже погибло более 113 000 российских солдат, потеряно 3 100 танков, тогда как нападение на украинскую территорию 24 февраля 2022 года обеспечивали 3 500 танков. Сейчас с консервации отправляют в российскую армию танки, произведенные более 40 лет назад. Это Т-62 старой модели. После 30 лет консервации только 20% из них можно использовать.

Шойгу и Кадыров не очень беспокоятся и отдыхают в удовольствие. Только на Донбассе каждый день гибнет не менее одного российского батальона в 600-700 человек. Но Кремль планирует заменить сотни тысяч убитых не меньшим количеством мобилизованных российских бедняков и заключенных.

Свободно отдыхать в Дубае могут только представители высшего класса. Несколько парламентариев уже получили предупреждения за отдых где-то на фешенебельных курортах в такое непростое время. В целях поддержания дисциплины даже один депутат на региональном уровне лишился членского билета партии "Единая Россия". Он вовремя не понял, что то, что позволено высшему руководству, его не касается. Двойные стандарты патриотизма всегда присутствуют в официальной политике Кремля. Самые богатые могут вести себя как хотят. В эти трудные времена Кремль не решается вести с ними какие-то моральные дискуссии. Всё это продается только рабочему классу, крестьянам и обедневшей интеллигенции. У среднего класса есть некоторые привилегии, но каждый может получить по носу от какого-нибудь бдительного патриота, если перегнёт палку с отдыхом. Российское телевидение кричит, что очень почетно погибнуть на войне в Украине. Только тот, кто распространяет это в СМИ для других граждан, безбедно живет в шикарной московской квартире и ни на один день не появился на поле боя. Такие люди очень высоко ценят свою жизнь и получают солидные суммы денег за пропаганду таких глупостей. Кремль щедро платит каждому, кто может легко обмануть российское общество псевдопатриотизмом. Это подход, который придумали ещё большевики и Сталин. В эпоху полной нищеты абсолютного большинства советских граждан, пропагандисты коммунистической морали, диктатуры пролетариата и необходимости жертвовать себя в интересах Родины, жили в относительной роскоши и не горевали. Это были высоко ранжированные советские писатели, певцы, известные деятели культуры, хотя большинство работников культуры очень мало получали и делали свою работу на энтузиазме. В то время были придуманы слова к известной песни, что "я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек". Имелся в виду сталинский СССР, где только от голода в 1932-33 гг. погибло 10 миллионов советских граждан, в основном украинского происхождения. Еще один миллион человек подвергся политическим репрессиям со стороны органов госбезопасности. В стране была истерия из-за якобы деятельности иностранных шпионов. Не могло быть и речи о том, чтобы кто-то открыто сказал о ненормальности такой ситуации. Пострадал бы не только тот, кто осмелился бы такое высказать, но и вся его семья. Абсолютное большинство задержанных граждан стали жертвами клеветы со стороны близких людей или коллег. Любой бдительный гражданин мог написать донос в НКВД, даже без подписи, о подозрительном поведении какого-то человека. Этого было достаточно, чтобы приговорить оклеветанного к тюремному заключению где-нибудь в Сибири на много лет. Тех, кто пытался как-то оправдаться даже расстреливали по формулировке спецслужб об опасном для государственных интересов поведении.

Вот и теперь Владимир Путин, как давний сотрудник органов госбезопасности и последователь сталинских идей, решил ввести в России систему сознательного изоляционизма, при которой легче держать в полном подчинении собственное население, осуществлять агрессивную политику по отношению к соседним народам, заставить уважать свою страну через постоянную военную угрозу международному сообществу, как это в своё время делал Советский Союз. Это было легче сделать в 1930-е и 1940-е годы, когда мировые коммуникации и человеческие связи еще не функционировали должным образом. Но Путин пошёл по пути Сталина, убежденный, что в ближайшие годы, пока он ещё жив, он не разделит судьбу своего идейного учителя, канувшего на 50 лет в небытие после смерти. И это огромная ошибка. "В одну и ту же реку нельзя войти дважды", — гласит народная пословица. Казалось, время для Путина остановилось. А это верный признак того, что он должен уйти, даже если этого и не хочет.