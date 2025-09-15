'Тупик?' Трамп сказал, что думает о провале переговоров между Россией и Украиной. Видео

Президент США Дональд Трамп прокомментировал провал переговоров между Россией и Украиной во время общения с журналистами в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Это произошло перед его вылетом в Вашингтон. На прямой вопрос об ответственности за тупик в переговорах Трамп заявил, что "это не имеет значения".

Видео дня

Разговор состоялся во время короткого брифинга, видео которого опубликовал канал Forbes Breaking News на YouTube. Напомним, две недели назад Трамп обещал определить, на чьей стороне вина – Украины или России.

Теперь он избежал конкретной оценки, отметив лишь:"Это не важно, потому что когда это начнется, это будет очень-очень сильно. Так что это не важно".

Другие цитаты

Накануне издание Politico обнародовало более широкие цитаты американского президента, где он признался, что ожидал более легкого развития ситуации.

"Я остановил семь войн, и думал, что эта будет для меня легкой, но эта оказалась тяжелой", – сказал он. Трамп также добавил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин"ненавидят друг друга настолько, что не могут дышать".

Такая интерпретация удивила многих наблюдателей, ведь она фактически ставит жертву и агрессора на один уровень.

Политические реакции

Как пишет Politico, попытки Трампа организовать личную встречу между Путиным и Зеленским не увенчались успехом. Это стало поводом для критики внутри США, где все чаще призывают к более жестким санкциям против России. Сам Трамп заявил, что может согласиться на такой шаг, но только после того, как Европа прекратит закупки российских энергоносителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент США Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом назвал Россию агрессором. К такой формулировке он прибегнул, рассуждая о потерях России и Украины в развязанной Москвой полномасштабной войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!