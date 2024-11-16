Цены на лекарства должны быть доступны для украинцев, – Юлия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" стала инициатором создания временной следственной комиссии, которая сделает цены на лекарства для украинцев доступными, сломав коррупционные схемы монополистов-посредников.

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"Мафия посредников зарабатывает миллиарды, продавая украинцам лекарства вдвое дороже европейских рыночных цен", - возмущается Юлия Тимошенко.

По ее словам, в Украине действует коррумпированная модель торговли лекарствами, которую непрофессиональная власть "крышует" на всех уровнях.

Оказывается, между украинскими заводами-производителями лекарств и аптеками встроены два гигантских монополиста-посредника, закупающих почти 80% от всего объема производства лекарств в Украине. Именно это главная причина необоснованно завышенных цен на медицинские препараты, уверена лидер "Батькивщины".

Бороться с завышенными ценами на медпрепараты Юлия Тимошенко собирается в рамках работы ВСК, создание которой она лично инициировала из-за сложной ситуации в отрасли. Указанная ВСК сможет контролировать цены в аптеках и искоренить монополию двух посредников.

"Первое заседание комиссии мы планируем провести в ближайшие дни. Мы вместе выясним, почему цены в наших аптеках выше, чем в аптеках Европы", – сообщила Юлия Тимошенко.

Она также добавила, что члены ВСК планируют поработать над разработкой качественного законопроекта, направленного на существенное снижение цен в аптеках Украины.

Напомним, Юлия Тимошенко на своем Youtube-канале уже поднимала тему завышенных цен на лекарства и предлагала свое видение, как удешевить медпрепараты.