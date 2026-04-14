Четыре работника и 660 миллионов: как малоизвестная фирма без опыта "осваивает" энергетический бюджет страны

Пока украинская энергетика борется с последствиями массированных российских атак, государственные миллионы "стекают" в карманы малоизвестных фирм без опыта крупных подрядов. OBOZ.UA исследовал очередной аттракцион невиданной щедрости: ГП "Восстановление критической инфраструктуры" отдало заказов на более чем полмиллиарда гривен компании "Тотком", чей штат можно пересчитать по пальцам одной руки.

До выигрыша в тендере компания получала скромные доходы и не имела опыта в государственных контрактах. Подробнее об успехе малоизвестной ООО – читайте в материале OBOZ.UA.

Энергетическое "чудо" без конкурса

Система, по которой бюджетные средства из резервного фонда перекочевывают в частные руки, выглядит юридически безупречной, но вызывает немало вопросов. Вместо открытых торгов ГП "Восстановление критической инфраструктуры" воспользовалось "лазейкой" в Постановлении Кабмина № 1178 (подпункт 4 пункта 13). Эта норма позволяет покупать товары без тендера, ссылаясь на "насущную необходимость" и обстоятельства, которые невозможно было предусмотреть.

Благодаря этому заказчик просто подписывает прямые договоры и отчитывается о них в системе Prozorro уже после факта сделки. С февраля по апрель 2026 года ООО "Тотком" получило шесть таких "подарков" на общую сумму 659,6 млн грн. Самый большой февральский транш достиг 301,8 млн грн. В договоре указана дизель-генераторная установка Staunch 1250 KVA Prime в количестве 20 штук ценой 15 млн грн за единицу товара. Апрельские закупки добавили в корзину фирмы еще серию контрактов, среди которых выделяется один лот на 168 млн грн — дизель-генераторная установка CUMMINS 1250KVA в количестве 12 штук ценой 14 млн грн за единицу.

Это первое и единственное масштабное появление компании на платформе Prozorro. Оно сразу завершилось многомиллионным триумфом без единого реального конкурента или жалобы. Такая меткость малоизвестной фирмы выглядит потрясающе на фоне общего энергетического кризиса.

Финансовая аномалия: выручка возросла в 70 раз

Финансовый портрет "Тоткома" на фоне многомиллионных контрактов напоминает настоящую экономическую аномалию. За весь 2025 год выручка этой компании составила всего 9,4 млн грн. Это показатель, присущий обычному малому бизнесу, но никак не стратегическому поставщику. Любой банковский комплаенс назвал бы такую ситуацию "высоким риском", ведь компания без серьезных оборотных средств теперь оперирует суммами, в десятки раз превышающими ее годовую способность.

Данные из системы YouControl лишь подтверждают эти сомнения: чистая прибыль компании за прошлый год составила скромный 1 млн грн, а общие активы едва достигли 9,4 млн грн. Это классические цифры для микропредприятия, которое обеспечивает только собственную жизнедеятельность, но не имеет материальной базы для выполнения государственных программ стратегического уровня. Однако уже в начале 2026-го фирма получает заказ на 660 млн грн, что в 70 раз превышает ее предыдущий годовой оборот.

При уставном капитале всего в 40 тыс. грн, компания берется осваивать сотни миллионов бюджетных гривен, имея в штате всего четыре сотрудника. Такое несоответствие ресурсов масштабам закупки обычно свидетельствует о роли посредника-прокладки. Собственные активы фирмы вряд ли позволяют самостоятельно финансировать и обслуживать такое количество оборудования.

Кто стоит за успехом и рекламный шум

Несмотря на то, что компания зарегистрирована еще в 2006 году в Киеве, она никогда не светилась в масштабных проектах. Ее нынешние владельцы – Оксана Веретюк и Андрей Цибуляк – не имеют публичной истории успеха в энергосекторе. Внезапное доверие государства выглядит странно еще и потому, что по данным YouControl фирма зарегистрирована по адресу массовой регистрации (ул. Волынская, 60), где в целом числится 139 юридических лиц.

Сразу после заинтересованности со стороны СМИ, "Тотком" начал срочно работать над собственным реноме. В сети появились рекламные пресс-релизы, где компания угрожает медиа судом и заявляет о сотрудничестве с гигантами вроде Vodafone и Укртелекома.

OBOZ.UA направил запрос с просьбой разъяснить, у кого они покупают генераторы, кто занимается сервисным обслуживанием и почему раньше не принимали участие в государственных тендерах и получил письменный ответ.

В ответе директор ООО "Тотком" Андрей Цыбуляк прислал письмо, в котором заявил о многолетнем опыте работы. На момент предоставления ответа "Тотком" заявил об успешной поставке оборудования на сумму более 100 млн грн. Но вопрос, как фирма со штатом в четыре человека собирается гарантировать сервис на такое количество генераторов, остается открытым.

"В рамках тендерной процедуры ООО "Тотком" было предложено 90 позиций различных производителей и различных комплектаций, в том числе производители из Турции, Италии, Македонии, Ливана, Албании, Китая, Великобритании, ОАЭ. Однако Агентство выбрало лишь несколько конкретных позиций производства Gucbir, Arken и других. По каждому из них мы гарантируем контроль качества и сроков поставок", – пояснил директор ООО.

Он также отметил, что ему не известно, почему именно их выбрал заказчик и какие критерии применили.

OBOZ.UA продолжает следить за этой историей. Мы проверим, увидят ли украинские общины реальные генераторы, приобретенные за средства резервного фонда. Важно, чтобы эти 660 миллионов не остались лишь примером "схемного" везения для избранных во время войны.