Кремлевский диктатор Владимир Путин вновь обвинил Украину в якобы "срыве" переговоров. Мол, Российская Федерация хотела возобновить диалог до так называемых выборов в Госдуму, но в ночь на 20 сентября Силы обороны устроили массированную воздушную атаку на Москву.

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С этой ложью диктатор выступил перед росСМИ на "Форуме объединенных культур" в Санкт-Петербурге 25 сентября. Он пожаловался пропагандистам на обстрелы столицы и других регионов.

"Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он располагался в школе... Начали наносить удары по жилым домам председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председательница территориальной комиссии была ранена", – утверждает российский главарь.

Путин пригрозил, что теперь Киев должен ощутить ответные удары ВС РФ.

Кроме того, он заявил, что все предложения по возобновлению мирного урегулирования уже якобы "на столе". "Это все возможно. Но после всего того, что они натворили, мы еще как следует подумаем, что нам нужно предпринять в ответ", – сказал международный военный преступник, добавив, что в Кремле будут принимать решения по этому вопросу, "исходя из государственных интересов".

Как писал OBOZ.UA:

– Днем ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выдал, что РФ якобы по-прежнему готова к мирному урегулированию и "не изменила своей позиции" относительно необходимости мира, а не перемирия. Также Песков утверждает, что они якобы "не фиксировали" официального отказа президента Украины Владимира Зеленского от предложения приехать на переговоры в Москву.

– Владимир Зеленский сообщал, что трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России потенциально может состояться в декабре в Майами на саммите G20. По его словам, такой формат может стать возможностью для результативных переговоров.

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