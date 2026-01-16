'Цели Путина не ограничиваются Украиной': в ISW объяснили, какой 'сигнал' дал Кремль

Российский диктатор Владимир Путин снова вышел на публику с заявлениями о "расширении НАТО", которое "угрожало безопасности России", на что та "ответила" полномасштабным вторжением в Украину. В том же, что теперь он категорически не желает прекращать войну, "виновата", по словам Путина, Украина, которая оказывается капитулировать – поэтому Россия "продолжит добиваться поставленных целей".

Эти заявления в очередной раз подтверждают: реальные цели Москвы выходят далеко за пределы Украины. В этом убеждены аналитики Института изучения войны (ISW).

Что сказал Путин

Очередной "площадкой" для воинственных заявлений российского диктатора стала церемония вручения иностранными послами в России верительных грамот.

"Не везде, в частности в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы (к долгосрочному и устойчивому миру. – Ред.)... Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей", — заявил Путин.

Он снова принялся рассказывать, что РФ, дескать, начала полномасштабную агрессию против Украины из-за "длительного игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз" для этого террористического государства. Под этим Путин, как он в очередной раз объяснил, понимает "продвижение НАТО к границам России".

"Достичь мира" – или, если точнее, убедить диктатора прекратить агрессивную войну против Украины – по его словам, можно, "вернувшись к обсуждению предложений России", которые Путин в форме ультиматумов продолжает провозглашать годами.

Оценка аналитиков ISW

В ISW очередное заявление диктатора восприняли как продолжение демонстрации, что его не удовлетворит мирное урегулирование, которое касается только Украины и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО.

Он назвал начатую РФ полномасштабную войну "прямым ответом" на игнорирование Западом интересов России путем расширения НАТО, несмотря на якобы данные Москве обещания не делать этого.

"В конце 2021 года Россия выдвинула НАТО ультиматумы, выполнение которых привело бы к разрушению альянса и требовало пересмотра архитектуры европейской безопасности, включая требования к возвращению НАТО к границам 1997 года. Путин неоднократно демонстрировал, что его требования являются большими, чем те, которые изложены в предложенном США 28-пунктном плане и последующих мирных планах. Путин остается преданным своим начальным военным целям 2021 и 2022 годов, которые выходят за пределы территории Украины и не ограничиваются ею", – констатировали в ISW.

Кремль заявляет о том, что украинская оборона "на грани коллапса", реальность свидетельствует об обратном

Аналитики также отметили, что Кремль продолжает распространять ложный нарратив о том, что оборона Украины находится на грани коллапса. Впрочем, если проанализировать российские достижения с начала полномасштабного вторжения – вырисовывается противоположная картина.

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 15 января заявил, что ситуация для Украины "ухудшается с каждым днем", и что "коридор для принятия решений" Киевом "сужается". В такой форме Песков повторил тезис Кремля о том, что Украина якобы должна выполнить ультиматумы Москвы сейчас, не дожидаясь обвала обороны, что якобы заставит ее капитулировать.

"Однако украинская оборона не находится на грани коллапса, и украинские силы смогли предотвратить военное достижение российскими силами цели президента России Владимира Путина – покорения всей Украины", – заочно поспорили с Песковым в ISW.

Аналитики напомнили, что на пике российских достижений в Украине в марте 2022 года российские войска захватили 26,16% территории Украины. Однако дальнейшее украинское контрнаступление, направленное на вытеснение российских войск из Киева и севера Украины, сократило этот показатель до 20,21% к концу апреля 2022 года. А после контрнаступательных операций Сил обороны на Харьковщине и Херсонщине под контролем агрессора остались 17,84% территории Украины.

Степень контроля России над Украиной оставалась относительно неизменной в 2023, 2024 и 2025 годах. Российские войска контролировали от 17,9 до 18,52% территории Украины в 2023 и 2024 годах, а к концу 2025 года этот показатель вырос до 19,32%.

"Таким образом, российские войска оккупировали дополнительно 1,5% территории Украины за последние три года. Российские достижения были незначительными и сведены к шагам вперед, поскольку российские войска были вынуждены прибегать к сильно истощенным пехотным атакам и не смогли восстановить механизированный маневр на поле боя. Российские достижения, вероятно, будут продолжать быть медленными и сокрушительными, и вряд ли приведут к быстрому краху линии фронта", – резюмировали в ISW.

